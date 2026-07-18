В России начали тысячами закрываться туристические фирмы 18.07.2026, 13:35

Россиянам теперь не до отпусков.

В январе–июне 2026 года в России прекратили работу 2,7 тыс. туристических компаний — на 52,3% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса». Причинами стало падение спроса из-за перехода россиян к экономии, а также топливного кризиса и регулярных закрытий аэропортов, вызванных атаками украинских беспилотников. В результате прирост числа туркомпаний оказался минимальным за три года — всего 0,84%.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин назвал главным фактором массовых закрытий в отрасли стремление россиян урезать расходы на путешествия. «Мы видим тренд на экономию, выбор более дешевых вариантов отдыха, небольшое сокращение длительности поездки», — рассказал он.

По данным «Слетать.ру», средний чек на туры в Египет за год вырос лишь на 0,2%, в Турцию — на 1,5%, в Таиланд — на 2,5%, тогда как поездки по России, а также во Вьетнам, ОАЭ, Китай и Абхазию показали снижение на 0,2–39,6% в зависимости от направления.

По подсчетам Travelata.ru, число забронированных пакетных туров по России в январе–июне сократилось на 31% в годовом выражении, «Слетать.ру» оценивает спад в 22%. Зарубежные направления не смогли компенсировать потери из-за войны США в Иране, затронувшей весь Ближний Восток: с начала марта до середины июня продажи туров в ряд стран региона были запрещены, а авиасообщение ограничено.

В результате объем бронирований туров за рубеж остался примерно на уровне прошлого года, сообщили в Travelata.ru и Fun & Sun. А в «Русском экспрессе» зафиксировали снижение числа заявок на 5%. Дополнительные убытки туроператорам принесли массовые возвраты денег за отмененные поездки. После закрытия ближневосточных направлений речь шла о сумме более чем 19 млрд рублей, а затем компании столкнулись с отменами туров в Сочи и аннексированный Крым, большая часть которого осталась без топлива, электричества и воды из-за украинских ударов.

В итоге многие турфирмы закрылись, поскольку не смогли перестроить бизнес после падения спроса; сказались и общеэкономические факторы, в том числе повышение налогов, отметил Брагин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что спрос на внутренний туризм в первом полугодии сократился на 3% в годовом выражении — до 40,1 млн поездок, тогда как в тот же период прошлого года фиксировался рост на 7% (до 41,4 млн поездок).

Источник «Ведомостей» в Минэкономразвития утверждал, что в июне число бронирований внутри России просело примерно на 4% год к году. Представитель ведомства также связывал спад со «сложностями с обеспечением топливом».

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