ISW: Такого в России еще не было 2 12.07.2026, 8:53

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Дефицит топлива в 78 из 83 российских регионов.

В России в июне заметно ускорился рост цен на бензин. По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), одной из причин стала серия украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и объектам топливной инфраструктуры.

Как отмечают в ISW со ссылкой на данные российского агентства «Интерфакс» и Росстата, в июне средняя стоимость бензина выросла на 6,88%. Для сравнения, в мае рост цен составил 0,85%, в апреле — 0,61%, в марте — 1,08%, в феврале — 0,61%, а в январе — 1,35%.

Согласно статистике, за июнь бензин марки АИ-92 подорожал на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%, АИ-98 — на 3,1%, а дизельное топливо — на 7,1%.

В годовом выражении, с июня 2025 года по июнь 2026-го, цены на бензин увеличились почти на 20%. Для сравнения, за весь 2024 год рост составил 11,13%, а по итогам 2025 года — 10,78%.

В ISW считают, что резкое подорожание топлива связано с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также по объектам хранения и логистики, обеспечивающим поставки топлива, в том числе на оккупированные территории Украины. По мнению аналитиков, ситуацию усугубил традиционный сезонный рост спроса.

По оценке института, дефицит бензина уже ощущается как минимум в 78 из 83 российских регионов, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Эксперты ISW полагают, что продолжение ударов по объектам топливной инфраструктуры может еще больше осложнить положение. По их мнению, существующая российская система противовоздушной обороны пока не способна полностью предотвратить подобные атаки, что может привести к дальнейшему росту цен на топливо и создать дополнительные сложности с обеспечением российских войск в тылу и в зоне боевых действий.

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