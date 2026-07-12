США снова наносят удары по Ирану, Ормузский пролив закрыт 1 12.07.2026, 8:40

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Фото: ВМС США

КСИР атаковал гражданское судно.

Американские военные в ночь на воскресенье, 12 июля, начали наносить третью за неделю волну ударов по Ирану. Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование войск США (CENTCOM). Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о работе ПВО в Тегеране и о звуках взрывов в городах Сирик, Конарак, Чабахар, Джаск и Бендер-Аббас, пишет «Немецкая волна».

В CENTCOM заявили, что новая волна ударов стала ответом на нападение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на контейнеровоз GFS Galaxy, следовавший через Ормузский пролив под кипрским флагом. Один член экипажа гражданского судна числится пропавшим без вести, и контейнеровоз не может продолжить плавание из-за пожара на борту и значительных повреждений в машинном отделении, указали американские военные.

«Ирану была дана еще одна возможность продемонстрировать соблюдение Меморандума о взаимопонимании после того, как он был призван к ответу за предыдущие нападения на торговые суда, но он вновь не справился с этой задачей, — говорится в посте CENTCOM. — В ответ на это Соединенные Штаты наносят Ирану серьезный ущерб, продолжая ослаблять его способность нападать на гражданских моряков и торговые суда, свободно проходящие через пролив».

Министр обороны США Пит Хегсет сформулировал ту же мысль короче. «Иран сделал неправильный выбор. Сейчас они платят за это», — передает его слова агентство Associated Press.

Ормузский пролив вновь закрыт

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что произвели предупредительные выстрелы по судну в Ормузском проливе, поскольку оно двигалось не по утвержденному Ираном маршруту. «К сожалению, одно судно, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив свои системы, было поражено предупредительным выстрелом и остановлено», — говорится в заявлении военно-морских сил КСИР.

Иранская сторона также заявила, что Ормузский пролив останется закрытым до дальнейшего уведомления и «до прекращения интервенции США в регионе». В КСИР также пригрозили новыми обстрелами баз армии Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае, если американские удары по Ирану продолжатся.

До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило около 20 процентов мировой торговли нефтью.

Нарушенное перемирие

17 июня США и Иран подписали рамочное соглашение, предусматривавшее прекращение боевых действий и разблокирование стратегически важной акватории. Однако 25 июня иранские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе в Ормузском проливе гражданский танкер, и на следующий день в ответ американцы нанесли по Исламской Республике удары. С тех пор это повторилось еще несколько раз, причем под иранские обстрелы попали соседние Бахрейн и Кувейт. Американские военные каждый раз сообщали, что атаковали в Иране военные цели, такие как радары и хранилища ракет и беспилотников.

8 июля, выступая на саммите НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном больше не действует. Глава Белого дома назвал иранских лидеров «злыми, больными людьми», с которыми иметь дело — «пустая трата времени». Трамп добавил, что не будет вести переговоры с Тегераном, однако позволит своим переговорщикам продолжить их, если они того пожелают. США восстановили нефтяные санкции против Ирана.

11 июля Reuters сообщило, что иранские чиновники на закрытых переговорах с США возложили ответственность за новые удары по судам в Ормузском проливе на «неподконтрольные элементы системы». «Они сказали нам: «Мы провалились. Мы сделали ошибку. Давайте говорить», — заявил агентству источник в Вашингтоне.

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