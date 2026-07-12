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Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2026

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  • 12.07.2026, 8:19
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Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2026
Фото: Getty Images

Побеждена сборная Швейцарии.

Сборная Аргентины, защищающая титул чемпионов мира, с большим трудом пробилась в полуфинал ЧМ-2026, обыграв Швейцарию лишь в дополнительное время — 3:1. Несмотря на то что соперник почти весь второй тайм играл в меньшинстве, аргентинцы смогли дожать его только в концовке экстра-таймов. Встреча, ставшая последним четвертьфиналом турнира, прошла в Канзас-Сити и завершилась утром в воскресенье, 12 июля.

Начало матча осталось за аргентинцами. Уже на 10-й минуте Лионель Месси исполнил угловой, а Алексис Макаллистер ударом головой открыл счет. Для капитана аргентинской сборной эта результативная передача стала второй на нынешнем чемпионате, а с восемью голами Месси продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

После перерыва швейцарцы не только выстояли под натиском фаворита, но и сумели восстановить равновесие. Дан Ндойе воспользовался своим шансом и поразил ворота Эмилиано Мартинеса, который до этого несколько раз спасал свою команду.

Вскоре сборная Швейцарии осталась вдесятером: Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле. Однако даже в меньшинстве швейцарцы грамотно оборонялись, успешно применяя тактику плотной защиты, и не позволили аргентинцам вырвать победу ни в основное время, ни в девять компенсированных минут.

Лишь на 112-й минуте дополнительного времени оборона Швейцарии дала сбой. Хулиан Альварес мощным ударом в верхний угол вывел Аргентину вперед, а незадолго до финального свистка Лаутаро Мартинес закрепил победу своей команды, установив окончательный счет — 3:1.

В полуфинале аргентинцев ждет встреча со сборной Англии, которая ранее в этот день в упорной борьбе одолела Норвегию. Матч состоится 15 июля в Атланте и станет очередной главой одного из самых принципиальных противостояний.

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