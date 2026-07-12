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Украина дарит Трампу редкий успех

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  • 12.07.2026, 8:32
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Украина дарит Трампу редкий успех
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Репутационная соломинка, за которую стоит ухватиться.

Саммит НАТО, прошедший на этой неделе в Анкаре, может стать поворотным моментом как для Украины, так и для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал президент и генеральный директор аналитического центра Atlantic Council Фредерик Кемпе.

По его словам, американский лидер прибыл на встречу в условиях, когда европейские союзники уже значительно увеличили расходы на оборону, превратив договоренности, достигнутые годом ранее на саммите в Гааге, в конкретные военные возможности. Кемпе также отмечает, что принятое Трампом в июле 2025 года решение продолжить поставки вооружений Украине за счет финансирования европейских партнеров способствовало укреплению позиций украинской армии на фронте.

Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп положительно оценил украинские удары по территории России и заявил о готовности предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

По мнению главы Atlantic Council, после возвращения в Вашингтон президенту США важно воспользоваться сложившейся ситуацией для дальнейшего укрепления поддержки Украины и Североатлантического альянса. Кемпе считает, что Россия сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за значительных потерь личного состава и атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Аналитик также подчеркнул, что Украина не только сдерживает российское наступление, но и постепенно меняет ситуацию на поле боя благодаря масштабному использованию беспилотников. По его оценке, украинские удары уже нарушили снабжение российских войск топливом и позволили поражать военные объекты на расстоянии до двух тысяч километров от границы.

На этом фоне, как отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст, наблюдается неожиданное сближение позиций Вашингтона и Киева.

Фредерик Кемпе считает, что выполнение европейскими странами оборонных обязательств, которых добивался Трамп, а также успехи Украины могут стать важным политическим достижением для американского президента.

«Две исторические победы в интересах США уже близки. Администрация Трампа должна сделать все возможное, чтобы не упустить этот момент», — заявил аналитик.

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