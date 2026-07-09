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Саммит в Анкаре: восточный фланг становится главным приоритетом НАТО

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  • 9.07.2026, 17:11
Саммит в Анкаре: восточный фланг становится главным приоритетом НАТО

Итоговая декларация подтвердила приверженность принципу коллективной обороны.

Саммит НАТО в Анкаре стал важной вехой в трансформации альянса. Хотя основное внимание было приковано к дискуссиям о росте военных расходов и заявлениям президента США Дональда Трампа, главным итогом встречи стало перераспределение ролей между Вашингтоном и европейскими союзниками, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Итоговая декларация подтвердила приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора, однако одновременно обозначила новую модель взаимодействия. Согласно ей, США сосредоточатся на ядерном сдерживании, стратегической поддержке союзников и противостоянии Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как основная ответственность за обычные вооруженные силы в Европе постепенно переходит к европейским членам НАТО.

Одним из ключевых проектов стала Инициатива по обороне восточного фланга (Eastern Flank Defense Initiative, EFDI). Концепция предусматривает создание единой системы защиты рубежей НАТО — от Арктики и стран Северной Европы через Балтийский регион и Польшу до Черного моря. Вместо прежней модели, основанной на переброске подкреплений уже после начала конфликта, альянс делает ставку на передовое размещение сил и готовность к немедленному реагированию. Такой подход призван не только сдерживать потенциального противника, но и лишить его возможности добиться быстрого успеха в первые дни возможного кризиса.

Еще одним заметным итогом саммита стало усиление военно-промышленного сотрудничества. НАТО объявила о запуске и расширении ряда совместных программ, включая закупку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab GlobalEye, создание в Германии производственной линии ракет ATACMS совместно с Lockheed Martin и Rheinmetall, развитие центра обслуживания систем Patriot PAC-3, приобретение разведывательных беспилотников MQ-4C Triton, а также расширение парка транспортных самолетов A400M и воздушных танкеров A330 MRTT.

Эксперты отмечают, что альянс постепенно переходит от обсуждения бюджетных обязательств к наращиванию реальных производственных мощностей и ускорению выпуска вооружений.

По мнению аналитиков, именно перераспределение ответственности между США и Европой может стать главным наследием саммита в Анкаре. Если новая стратегия будет реализована в полном объеме, восточный фланг окончательно превратится в центральное направление оборонного планирования НАТО, а европейские государства станут ключевой силой в обеспечении безопасности континента.

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