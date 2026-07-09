СК назвал причину крупного пожара в центре Минска 9.07.2026, 16:16

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Проведена проверка.

Следственный комитет назвал причину крупного пожара в жилом доме на улице Ленина, 9 в Минске.

«По результатам проведенной проверки установлено, что причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических сетей и электроприборов», — заявили в Следственном комитете.

Пожар вспыхнул вечером 28 июня на мансардном этаже и быстро распространился, повредив помещения. В результате были уничтожены и повреждены имущество государственных органов, а также физических и юридических лиц. Предварительно размер ущерба оценивается не менее чем в 450 тысяч рублей.

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