Дефицит бюджета РФ за первое полугодие 2026-го составил $75 миллиардов 9.07.2026, 15:51

Вдвое больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Дефицит федерального бюджета России за первое полугодие 2026 года составил 5,731 трлн рублей (примерно $75 миллиардов). Эта сумма составляет 2,5% от ВВП страны и на 2,345 трлн выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщается в предварительной оценке Минфина РФ.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-мае, по предварительным данным министерства, дефицит составлял 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, в июне был профицит порядка 280 млрд рублей. Месяцем ранее такое сопоставление показателей говорило о дефиците в мае в 133 млрд рублей. Данные Федерального казначейства за январь-май, которые публиковались позже данных Минфина, свидетельствуют о дефиците за первые пять месяцев в 5,927 трлн рублей, таким образом, в сопоставлении с этим показателем профицит в июне можно оценить в 196 млрд рублей.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», - отмечается в сообщении министерства.

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