В Крыму растет недовольство оккупационными властями 4 9.07.2026, 15:32

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Жители полуострова записывают видео с претензиями к россиянам.

«Мы заканчиваем туристический сезон. Мы превратим Крым в остров» — так министр обороны Украины Михаил Федоров обозначил цель Киева в отношении полуострова, который Россия аннексировала в 2014 году, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

С мая украинские силы усилили атаки на транспортные маршруты, военные объекты и энергетическую инфраструктуру Крыма, превращая бывшую курортную зону в один из новых очагов противостояния.

Еще недавно Крым воспринимался в России как символ отдыха с пляжами, курортами и спокойной атмосферой. Теперь жители и туристы сталкиваются с перебоями электричества, дефицитом топлива, очередями на заправках и воздушными тревогами. В социальных сетях появляются видео, на которых жители полуострова выражают недовольство и тревогу из-за ухудшения ситуации.

После ударов по линиям электропередачи и подстанциям перебои со светом затронули многие районы Крыма. В Севастополе, где расположена база Черноморского флота России, а также в Евпатории и Симферополе фиксировались масштабные отключения. Владельцы бизнеса жалуются на убытки: продукты портятся, а работа генераторов становится слишком дорогой.

Попытки Москвы компенсировать проблемы с поставками топлива также столкнулись с трудностями. После повреждения сухопутных маршрутов российские власти стали активнее использовать морские пути, однако украинские беспилотники атаковали суда с топливом в Азовском море.

Удары по инфраструктуре уже отражаются на туристической отрасли. Российские отдыхающие массово отменяют поездки, а владельцы гостиниц сообщают о резком снижении загрузки. Некоторые объекты отмечают падение числа гостей почти вдвое по сравнению с обычным сезоном.

Помимо экономических последствий, ситуация влияет и на население полуострова. Часть жителей заявляет о страхе за безопасность своих семей и рассматривает возможность переезда.

Для Москвы происходящее имеет не только военное, но и символическое значение. Путин называл присоединение Крыма историческим возвращением территории России. Однако украинские атаки показывают, что полуостров, который Кремль считал надежно защищенным, теперь стал одной из ключевых зон противостояния.

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