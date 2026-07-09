В Кремле отреагировали на последние заявления Трампа 1 9.07.2026, 14:36

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Россия обиделась.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что Вашингтон демонстрирует «двоякость» в позиции по войне России против Украины.

Об этом Песков заявил в четверг, 9 июля, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, что Украине могут предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Спикер Кремля посетовал, что США «вовсю продолжают поставки вооружений» Украине, а также военных технологий, и указал, что российскому диктатору Владимиру Путину об этом известно.

Песков добавил, что Вашингтон демонстрирует «двоякость позиции». Так как при этом продолжает демонстрировать желание «способствовать выходу на мирный процесс».

Спикер кремлевского режима традиционно повторил, что Москва данное желание якобы «приветствует».

В среду, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Такое заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Мне одна птичка нашептала, что мы дадим им право производить Patriot… Мы покажем им, как это делается, это очень сложно, но вы быстро поймете сложность… Мы будем говорить о том, что мы дадим вам лицензии на производство Patriot. Довольно круто, правда?» — сказал Трамп.

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