«А потом удивляются, почему в Беларуси их не любят»3
- 9.07.2026, 14:42
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Белорусы разозлились из-за поведения очередного российского туриста.
Россиянин на оживленной улице в Гродно выбросил бычок от сигареты прямо на проезжей части. Житель областного центра под ником dkolosovski снял это на видео и выложил в Threads.
«Ну, что за свинство? Может, этого нерадивого привлекут, как недавно в Минске за выброс окурков где попало?» — спрашивает он.
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Читатели посоветовали либо обращаться в ГАИ, либо сразу реагировать на такой поведение. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:
— Ведут себя как свиньи, а потом удивляются, почему в Беларуси их не любят.
— Скажут, что свой. Просто в машине с номерами РФ. А если серьезно, то все это очень печально.
— Россиянина не оштрафуют, это только над белорусами издеваются.
— В России, видимо, это в порядке вещей. Хотя и среди нас тоже есть свиньи.
— Не надоело терпеть такое?
— Перестаньте уже на кого-то надеяться, пока сами не начнете делать замечания, ничего меняться не будет.
— Можно направить видео в ГАИ, прикрепив данное видео правонарушения, время, место. Пусть нарушитель пополняет бюджет Республики Беларусь.