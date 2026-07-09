«А потом удивляются, почему в Беларуси их не любят» 3 9.07.2026, 14:42

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Белорусы разозлились из-за поведения очередного российского туриста.

Россиянин на оживленной улице в Гродно выбросил бычок от сигареты прямо на проезжей части. Житель областного центра под ником dkolosovski снял это на видео и выложил в Threads.

«Ну, что за свинство? Может, этого нерадивого привлекут, как недавно в Минске за выброс окурков где попало?» — спрашивает он.

Читатели посоветовали либо обращаться в ГАИ, либо сразу реагировать на такой поведение. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Ведут себя как свиньи, а потом удивляются, почему в Беларуси их не любят.

— Скажут, что свой. Просто в машине с номерами РФ. А если серьезно, то все это очень печально.

— Россиянина не оштрафуют, это только над белорусами издеваются.

— В России, видимо, это в порядке вещей. Хотя и среди нас тоже есть свиньи.

— Не надоело терпеть такое?

— Перестаньте уже на кого-то надеяться, пока сами не начнете делать замечания, ничего меняться не будет.

— Можно направить видео в ГАИ, прикрепив данное видео правонарушения, время, место. Пусть нарушитель пополняет бюджет Республики Беларусь.

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