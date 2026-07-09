закрыть
9 июля 2026, четверг, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А потом удивляются, почему в Беларуси их не любят»

3
  • 9.07.2026, 14:42
  • 2,844
«А потом удивляются, почему в Беларуси их не любят»

Белорусы разозлились из-за поведения очередного российского туриста.

Россиянин на оживленной улице в Гродно выбросил бычок от сигареты прямо на проезжей части. Житель областного центра под ником dkolosovski снял это на видео и выложил в Threads.

«Ну, что за свинство? Может, этого нерадивого привлекут, как недавно в Минске за выброс окурков где попало?» — спрашивает он.

Посмотреть в Threads

Читатели посоветовали либо обращаться в ГАИ, либо сразу реагировать на такой поведение. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Ведут себя как свиньи, а потом удивляются, почему в Беларуси их не любят.

— Скажут, что свой. Просто в машине с номерами РФ. А если серьезно, то все это очень печально.

— Россиянина не оштрафуют, это только над белорусами издеваются.

— В России, видимо, это в порядке вещей. Хотя и среди нас тоже есть свиньи.

— Не надоело терпеть такое?

— Перестаньте уже на кого-то надеяться, пока сами не начнете делать замечания, ничего меняться не будет.

— Можно направить видео в ГАИ, прикрепив данное видео правонарушения, время, место. Пусть нарушитель пополняет бюджет Республики Беларусь.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый