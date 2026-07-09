Самый мощный среди дорожных автомобилей готовится к выходу 9.07.2026, 15:05

Фото: Zenvo

Мотор рассчитан на мощность около 1250 лошадиных сил.

Датская компания Zenvo приблизилась к запуску своего нового гиперкара Aurora. На фестивале скорости в Гудвуде производитель представит два предсерийных прототипа — Aurora Tur и Aurora Agil, которые проходят финальные испытания перед началом поставок следующим летом, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главной особенностью модели станет новый 6,6-литровый двигатель V12 с четырьмя турбинами, разработанный совместно с Mahle Powertrain. Zenvo заявляет, что это будет самый мощный V12, когда-либо установленный на дорожный автомобиль. Без учета электрической части мотор рассчитан на мощность около 1250 лошадиных сил и способен раскручиваться до 9800 оборотов в минуту.

Фото: Zenvo

Версия Agil создана для максимальной динамики на трассе, но при этом сохраняет возможность эксплуатации на обычных дорогах. Она получит гибридную семиступенчатую коробку передач и электромотор мощностью 200 сил, что увеличит суммарную отдачу до 1450 лошадиных сил.

Более роскошная версия Tur станет еще мощнее благодаря двум независимым электромоторам на передней оси. Ее общая мощность достигнет 1850 сил, а привод станет полным. По данным Zenvo, разгон до 100 км/ч займет всего 2,3 секунды, а максимальная скорость составит 418 км/ч.

Фото: Zenvo

Компания выпустит по 50 экземпляров каждой версии. Первые автомобили владельцы получат летом следующего года.

Zenvo отмечает, что главная цель проекта — не только рекордные цифры, но и особые ощущения от управления автомобилем с уникальным характером V12.

Фото: Zenvo

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