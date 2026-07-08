Формула окончательной победы Украины 1 Валерий Чалый

8.07.2026, 8:37

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Путин написал сценарий своего поражения.

Уже давно замечено, что российские агрессоры живут в параллельном мире, который сами создают, а затем в него же и верят.

Если они выдвигают какие-то требования для прекращения войны – прежде всего, они мыслят в рамках своей парадигмы. Поэтому, на самом деле, можно найти и ключевые условия для прекращения войны, исходя из логики врага. Возьмите их требования, «переверните» их с точки зрения целей и действий Украины – и получите ключевые условия победы.

Первопричины войны с точки зрения агрессора:

недопущение членства Украины в НАТО. Следовательно, необходим четкий сигнал и шаги в направлении членства Украины в Организации Североатлантического договора и необратимости этого процесса;

недопущение интеграции Украины со странами Европейского Союза. Следовательно – членство в ЕС и решительные шаги по реформированию в Украине для максимально быстрого процесса присоединения;

претензии на «исторические российские земли», включая сакральные Севастополь и Крым. Необходимо не допустить принятия правовых решений о признании незаконной аннексии Крыма;

свести на нет его функционирование в качестве «российского авианосца, который нельзя потопить», и в конечном итоге показать очевидное: полуостров не может существовать без связи с континентальной частью; АР Крым может успешно развиваться только в составе Украины и впоследствии – Евросоюза.

Демилитаризация – принуждение Украины и ее партнеров лишить Украину возможностей самообороны посредством разоружения, ограничений и так называемого «постоянного нейтралитета».

Что нужно делать? Лишить российских завоевателей наступательных возможностей: уничтожать их войска быстрее, чем они успевают их восполнить; установить баланс в области военной техники и получить преимущество за счет технологичных роботизированных систем с использованием искусственного интеллекта.

Не допустить получения Украиной оружия сдерживания. Наоборот, нужно делать все, чтобы создать «ракетный щит и меч». Очевидно, что без производства собственных систем и ракет-перехватчиков, а также без наращивания баллистических ракет средней и меньшей дальности здесь точно не обойтись…

Можете продолжать этот список (ведь у них он постоянно меняется), переверните его зеркально – это и будет формула победы. Но в конце российского списка все равно будет: уничтожить нашу страну и народ Украины…

Поэтому формула окончательной победы в этом экзистенциальном противостоянии только одна: уничтожение российского режима, лишение российских экспансионистов желания что-либо еще захватывать и, если у них не произойдет изменений, – распад этой агрессивной федерации.

Это, если смотреть реалистично. Но сценарии, и временные рамки противостояния, и его интенсивность, и позиция и роль мировых игроков могут быть разными.

Валерий Чалый, «Фейсбук»

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