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Украина поразила ключевой объект для российской авиации

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  • 8.07.2026, 8:44
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Украина поразила ключевой объект для российской авиации

Это место базирования самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

В ночь на 8 июля в Воронжеской области на аэродроме Борисоглебск произошел пожар после серии взрывов, сообщает Telegram-канал Astra.

Согласно новым кадрам очевидцев, которые изучили аналитики, на фото горит территория военного аэродрома Борисоглебск.

Отмечается, что это действующий военный аэродром, расположенный в Воронежской области и который используется ВВС России.

Также OSINT-аналитики уточняют, что это место базирования самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ и других.

Аэродром используется в том числе в качестве учебно-военного аэродрома Факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сформированного на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава.

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