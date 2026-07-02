СМИ: В белорусский автобус прилетел дрон

СМИ: В белорусский автобус прилетел дрон19
- 2.07.2026, 15:02
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ЧП произошло на границе с Россией.
Пассажирский автобус «Минск – Анапа» попал под удар дрона в пункте пропуска «Красный Камень» в Брянской области России на границе с Беларусью. Об этом сообщают росСМИ.
Сообщается, что в автобусе находилось 12 пассажиров и два водителя. Пострадали два человека.
Погранпереход закрыли.
Напомним, 17 июня у деревни Рудня в Брянской области РФ дрон попал в автобус с детьми из Беларуси. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек; погибла женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.
Служба безопасности Украины заявила, что перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области.