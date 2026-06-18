Атака на автобус с белорусскими детьми: СБУ перехватила секретный российский документ

Атака на автобус с белорусскими детьми: СБУ перехватила секретный российский документ2
- 18.06.2026, 13:33
- 3,456
Спецслужбы РФ организовали провокацию?
Служба безопасности Украины заявила, что перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области.
Речь идет об информационной справке мониторингового центра «Государственного учреждения Брянской области «Безопасный регион». По сообщению СБУ, этот документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий.
В сводке утверждается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских беспилотных летательных аппаратов.
В частности, в перехваченной справке отмечается, что:
— так называемый «Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра» не зафиксировал БПЛА в районе инцидента;
— наличие дронов в воздушном пространстве также не подтвердил дежурный радиолокационного батальона в российском населенном пункте Супонево;
— кроме того, дежурный 32‑й дивизии оккупационных войск также не подтвердил полетов беспилотных аппаратов в соответствующее время.
Таким образом, в СБУ считают, что существуют основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области мог быть спецоперацией российских спецслужб.