Атака на автобус с белорусскими детьми: СБУ перехватила секретный российский документ 2 18.06.2026, 13:33

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Спецслужбы РФ организовали провокацию?

Служба безопасности Украины заявила, что перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области.

Речь идет об информационной справке мониторингового центра «Государственного учреждения Брянской области «Безопасный регион». По сообщению СБУ, этот документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий.

В сводке утверждается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских беспилотных летательных аппаратов.

фото: Служба безпеки України

В частности, в перехваченной справке отмечается, что:

— так называемый «Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра» не зафиксировал БПЛА в районе инцидента;

— наличие дронов в воздушном пространстве также не подтвердил дежурный радиолокационного батальона в российском населенном пункте Супонево;

— кроме того, дежурный 32‑й дивизии оккупационных войск также не подтвердил полетов беспилотных аппаратов в соответствующее время.

Таким образом, в СБУ считают, что существуют основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области мог быть спецоперацией российских спецслужб.

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