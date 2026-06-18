Лукашенко через сутки прокомментировал атаку на автобус с белорусскими детьми 15 18.06.2026, 13:03

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Правитель заявил, что «ему нужна истина».

Лукашенко после почти суточной паузы прокомментировал атаку дрона на автобус с белорусскими детьми на Брянщине. Четко виновника трагедии он не назвал.

«Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать», цитирует Лукашенко телеграм-канал, близкий к его пресс-службе.

«Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство, поэтому это все происходит. Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина», подчеркнул он.

«И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», добавил Лукашенко.

«Мы не спешим делать какие-то выводы, но точно констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник», — заявил он. Лукашенко сообщил, что украинская сторона ответила на претензии, заявив, что такие беспилотники могут приобретать различные лица.

Отметим, ряд экспертов считает, что удар по автобусу — российская провокация.

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