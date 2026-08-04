Удары по Wildberries могут привести к девальвации в Беларуси Феликс Мирский

4.08.2026, 8:13

Кризис в России ударит и по белорусской экономике.

В понедельник украинские дроны ударили по очередному складу Wildberries. Под удар попал склад во Владимирской области площадью в 175 тысяч квадратных метров. Империя Wildberries пока держится, но под украинскими ударами уже трещит по швам. Ее падение угрожает не только привычному потребительскому комфорту.

Оно может стать ударом и для российской банковской системы, которая и так находится в предкризисном состоянии. А если в России случится банковский кризис у Беларуси тоже не получится остаться в стороне.

Стабильность подгорает

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который возглавляет брат российского министра обороны еще в середине июня заявил, что банковский кризис в России уже идет. Просто, пока еще его не видно. Но доля проблемных кредитов в банковской системе уже третий месяц подряд держится выше 10 процентов. По методологии МВФ – это та отметка, за которой начинается системный банковский кризис.

За полтора месяца лучше не стало. По оценке Сбербанка отток вкладов в наличные в июле составил 600 миллиардов российских рублей. С начала года объем наличных в обороте вырос на два триллиона. В результате, российским банкам начало не хватать денег. Дефицит ликвидности в банковской системе вырос до 2,5 триллионов рублей.

С дефицитом, оттоком наличности и проблемными кредитами российские банки могли бы справиться. Особенно, если Центробанк им подкинет денег. Но тут начало прилетать по Wildberries.

Wildberries – это не только самый большой маркетплейс России. Это еще и один из крупнейших должников. Компания набрала кредитов больше, чем на триллион рублей. В основном краткосрочных. При этом 500-600 миллиардов – кредиты от ВТБ, второго по величине банка России.

А второй банк России возможно является первым банком по объему проблемных кредитов. Независимые аналитические центры оценивают их реальный объем в 3,5 триллиона рублей. В случае падения империи Wildberries к 3,5 триллионов единомоментно добавится еще 500-600 миллиардов. А у ВТБ и раньше дела шли не блестяще. Не зря банк еще неделю вынужден быть начать кампанию массовых сокращений.

То есть Wildberries может стать той самой костяшкой домино, падение которой повлечет за каскадный эффект для всей финансовой системы России. А лишних ресурсов, чтобы это предотвратить у российских властей нет. Россия уже сейчас тратит 10 процентов бюджета на обслуживание своих долгов перед банками. При этом дефицит российского бюджета приблизился к 6 триллионам рублей.

Так что единственный источник денег – эмиссия Центрального банка. Но эмиссия приведет к росту инфляции, снижению курса рубля и еще больше ускорит отток денег из банков. Поэтому увеличение эмиссии может отсрочить банковский кризис, но не сможет его предотвратить.

В стороне не останемся

Сам по себе банковский в кризис в России не означает автоматически банковский кризис и в Беларуси. Дочки российских банков контролируют 20-25 процентов ресурсов белорусской банковской системы. При этом, белорусские дочки в достаточной степени автономны, чтобы кризис материнских банков не ударил по ним напрямую.

Активы российских дочек в Беларуси изолированы от материнских компаний. Банки выполняют белорусские нормативы по ликвидности и капиталу. А вклады застрахованы белорусским Агентством по возмещению вкладов. Так что в случае гипотетического обвала российской банковской системы белорусские банки устоят. Но это не значит, что они останутся в стороне.

Дочки российских банков в Беларуси ориентированы в основном на обслуживание совместных проектов. Поэтому их главные заемщики – крупные предприятия. Доля корпоративных кредитов колеблется от 60 до 70 процентов. Финансовый кризис в России будет означать резкое падение спроса. А падение спроса ударит по прибылям заемщиков и их возможности платить по долгам. Сокращение кредитования российскими банками своих предприятий тоже ударит по белорусскому экспорту, две трети которого приходится на Россию.

Ухудшение финансовой ситуации у российских банков закроет белорусским банкам возможности привлекать кредиты и межбанковское финансирование. Не говоря уже про перспективы для белорусского бюджета, который Россия еще несколько лет назад взяла на содержание.

Не имея возможности рефинансировать старые долги белорусским властям придется тратить накопленные резервы. А это создаст дополнительное давление на белорусский валютный рынок. Который и без того окажется в трудном положении. Потому что ослабление российского рубля неизбежно повлечет за собой ослабление белорусской валюты. Даже если у Нацбанка будут резервы, чтобы поддерживать курс рубля к доллару ему придется смириться с девальвацией, чтобы сохранить конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке.

Ослабление рубля на фоне новостей о российском банковском кризисе создаст негативный фон на белорусском финансовом рынке. Вслед за Россией может начаться отток денег из белорусских банков. Что еще больше усилит давление на белорусский рубль.

Поэтому банковский кризис в Беларуси не начнется немедленно вслед за российским. Но его последствия могут оказаться тяжелее, чем в России. Как это было в 1998 году, когда последствия российского дефолта Беларусь переживала еще несколько лет.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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