Ждать ли «революции» в MAGA? 4.08.2026, 8:23

Дональд Трамп и Лора Лумер

Лора Лумер призывает сторонников Трампа поддержать Украину.

Влиятельная американская активистка и блогер Лора Лумер намерена в этом месяце посетить Белый дом, чтобы обсудить с Дональдом Трампом свою недавнюю поездку в Украину, а также кардинальный пересмотр собственных взглядов на войну России против Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп по-прежнему благосклонно относится к Лумер, отмечая её упорство и личную преданность. Во время пребывания в Украине активистка дважды связывалась с президентом США по телефону.

Особую значимость этой истории придаёт то, что Лумер годами резко критиковала Владимира Зеленского и выступала против оказания американской помощи Украине. Однако после поездки в Киев она вернулась убеждённой сторонницей стратегического союза с Украиной и теперь стремится донести до американской аудитории мысль о том, что ключевую угрозу представляет именно Россия.

Визит в Украину принёс Лумер широкую известность — она взяла интервью у президента Зеленского и одного из украинских командиров на передовой. Кроме того, ей удалось убедить спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, с которыми она хорошо знакома, совершить их первую поездку в Киев.

«Мне кажется, что я изменила мировую политику», — заявила Лумер в телефонном разговоре с журналистами The Washington Post.

Активистка также призвала своих соратников по движению MAGA пересмотреть отношение к конфликту и роли Соединённых Штатов на мировой арене. В своей обновлённой аргументации Лумер связывает сопротивление Украины российской агрессии не только с вопросами безопасности Европы, но и с действиями Трампа в отношении Ирана. Таким образом она пытается представить Украину не в качестве получателя помощи, а как полноценного союзника США в более широком противостоянии силам, враждебным американским интересам.

Как отмечают обозреватели издания, для Киева эта история имеет особое значение — речь идёт не просто об изменении взглядов отдельной влиятельной активистки, а о попытке пробить проукраинские настроения в той части американского правого электората, где долгое время преобладали скептицизм и критика в адрес украинского руководства.

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