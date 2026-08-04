Ждать ли «революции» в MAGA?
- 4.08.2026, 8:23
Лора Лумер призывает сторонников Трампа поддержать Украину.
Влиятельная американская активистка и блогер Лора Лумер намерена в этом месяце посетить Белый дом, чтобы обсудить с Дональдом Трампом свою недавнюю поездку в Украину, а также кардинальный пересмотр собственных взглядов на войну России против Украины. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Трамп по-прежнему благосклонно относится к Лумер, отмечая её упорство и личную преданность. Во время пребывания в Украине активистка дважды связывалась с президентом США по телефону.
Особую значимость этой истории придаёт то, что Лумер годами резко критиковала Владимира Зеленского и выступала против оказания американской помощи Украине. Однако после поездки в Киев она вернулась убеждённой сторонницей стратегического союза с Украиной и теперь стремится донести до американской аудитории мысль о том, что ключевую угрозу представляет именно Россия.
Визит в Украину принёс Лумер широкую известность — она взяла интервью у президента Зеленского и одного из украинских командиров на передовой. Кроме того, ей удалось убедить спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, с которыми она хорошо знакома, совершить их первую поездку в Киев.
«Мне кажется, что я изменила мировую политику», — заявила Лумер в телефонном разговоре с журналистами The Washington Post.
Активистка также призвала своих соратников по движению MAGA пересмотреть отношение к конфликту и роли Соединённых Штатов на мировой арене. В своей обновлённой аргументации Лумер связывает сопротивление Украины российской агрессии не только с вопросами безопасности Европы, но и с действиями Трампа в отношении Ирана. Таким образом она пытается представить Украину не в качестве получателя помощи, а как полноценного союзника США в более широком противостоянии силам, враждебным американским интересам.
Как отмечают обозреватели издания, для Киева эта история имеет особое значение — речь идёт не просто об изменении взглядов отдельной влиятельной активистки, а о попытке пробить проукраинские настроения в той части американского правого электората, где долгое время преобладали скептицизм и критика в адрес украинского руководства.