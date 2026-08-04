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Где Путин?

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 4.08.2026, 9:14
  • 1,866
Где Путин?
Фото: Getty Images

Хорошо сидеть в далекой Москве под охраной.

Взрывы, пожары, разрушения, смерти. Каждый день приносит трагические новости из России. Одна из шокирующих сегодняшних новостей – попавший на видео взрыв украинского беспилотника на пляже под Геленджиком. Семь человек погибли, в т.ч. трое детей, около 40 пострадали.

И вот вопрос – где Путин? Лавров? Мишустин? Захарова, Песков, Кириенко? Надеемся, они уже направились на геленджикский пляж, едут посещать пострадавших в больницы? Чтобы на месте убедиться, к чему приводит их коллективный отказ от немедленного заключения соглашения о прекращении огня?

Хорошо сидеть в далёкой Москве под охраной, защитой многочисленных систем ПВО и либо молчать, либо повторять, что «все цели спецоперации будут достигнуты». Вы выезжайте на места трагедий – каждый день будете ездить. Хоронить детей, мирных взрослых. Может быть, тогда что-то в ваших бессовестных головах «щёлкнет».

Telegram-канал «СерпомПо»

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