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Август бьет рекорды

  • 4.08.2026, 9:10
Август бьет рекорды

В Беларусь пришла жара.

Первые два дня августа принесли Беларуси сразу 13 новых суточных температурных рекордов. Самая высокая температура была зафиксирована 1 августа в Бресте — воздух там прогрелся до +36,3 градуса, сообщили в Белгидромете.

В первый же день августа исторические максимумы обновили десять метеостанций. В Бресте прежний рекорд 1994 года был превышен на 1,3 градуса. В Пинске температура достигла +35,6 градуса, в Полесской — +35,2, в Ивацевичах и Житковичах — +35,1.

В Мозыре воздух прогрелся до +35 градусов, в Лельчицах и Октябре — до +34,9, в Ганцевичах — до +34,4, в Слуцке — до +34,1 градуса.

Особенно примечательным стал показатель в Житковичах: там был побит рекорд, который держался с 1938 года. Прежний максимум для 1 августа составлял +33,6 градуса.

В Бобруйске в этот день повторился суточный рекорд 2014 года — +32,9 градуса.

Жара сохранилась и 2 августа. В Мозыре зафиксировали +35,4 градуса, превысив прежний максимум 2014 года на 1,1 градуса. Новые рекорды также установили в Брагине, где температура поднялась до +34,9 градуса, и Лельчицах — до +33,3.

Большинство прежних температурных максимумов, побитых в начале августа, были установлены в 1994 и 2014 годах.

На 4 августа в Беларуси объявлены красный и оранжевый уровень погодной опасности. Ночью и утром на западе страны ожидаются грозы, местами сильные ливни и порывы ветра до 15–20 м/с. Днем кратковременные дожди и грозы возможны преимущественно в юго-западной половине страны. Температура ночью составит от +8 до +20 градусов, днем — от +24 на севере до +36 на юге.

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