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Под Севастополем российский оккупант расстрелял сослуживцев и местных жителей

  • 4.08.2026, 9:37
Под Севастополем российский оккупант расстрелял сослуживцев и местных жителей

Инцидент произошел в селе Хмельницкое.

Военнослужащий открыл огонь в селе под Севастополем. Четыре человека погибли. Об этом сообщил глава российской администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

В селе Хмельницкое военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. Один человек погиб, еще один получил ранения.

После этого нападавший, по сообщениям оккупационных властей, ранил еще трех человек и убил трех местных жителей — мужчин в возрасте 71 и 59 лет, а также 64‑летнюю женщину.

Нападавшего задержали. Причины произошедшего пока не называются.

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