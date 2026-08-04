Под Севастополем российский оккупант расстрелял сослуживцев и местных жителей
- 4.08.2026, 9:37
Инцидент произошел в селе Хмельницкое.
Военнослужащий открыл огонь в селе под Севастополем. Четыре человека погибли. Об этом сообщил глава российской администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
В селе Хмельницкое военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. Один человек погиб, еще один получил ранения.
После этого нападавший, по сообщениям оккупационных властей, ранил еще трех человек и убил трех местных жителей — мужчин в возрасте 71 и 59 лет, а также 64‑летнюю женщину.
Нападавшего задержали. Причины произошедшего пока не называются.