«Все ходят по 10 лет, и никто не возмущается» 2 4.08.2026, 10:17

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иллюстративное фото

Белоруску отказались взять на работу после одного вопроса.

Жительница Мозыря рассказала, что четыре дня бесплатно стажировалась в кондитерском магазине на рынке, но получила отказ в трудоустройстве после того, как спросила, почему работники должны за свой счет пользоваться платным туалетом. Представители магазина пригрозили обратиться с заявлением о клевете, пишет «Зеркало».

Историей Алина Сахарова поделилась в Threads. По ее словам, речь идет о кондитерской «Конфетка» — небольшом магазине на одном из местных рынков.

«С первого дня директора и продавца все во мне устраивало, меня сразу же взяли на стажировку, отказав остальным кандидатам. Я туда отходила четыре дня (по 4−5 часов), работала на равных с продавцом, т. к. опыт в этой сфере уже был. Директор мне уже назначила рабочие дни, сказала, какие принести документы на оформление, и я ушла на выходные», — рассказала она.

На четвертый день стажировки девушка узнала, что туалет на рынке платный и сотрудники магазина должны посещать его за собственные деньги. После этого она решила уточнить условия у директора.

«В один из дней звонит директор, спрашивает, „куда я пропала“ и есть ли у меня вопросы по поводу работы. А на четвертый день стажировки я узнала, что у них платный туалет на рынке и я должна туда ходить за свой счет. Я была в шоке, никогда такого не встречала!!! Ну вот об этом я и решила уточнить у директора, на что мне ответили: „Ну да, все ходят по 10 лет, и никто не возмущается, я вообще один раз в день хожу“», — написала Алина.

По словам белоруски, она объяснила директору, что «у каждого человека организм работает по-разному (кому-то надо и три раза сходить, а вдруг у человека цистит, критические дни и т. д.)».

«Также спросила, почему организация не оплачивает туалет, если своего нет, на что мне было сказано: „Это нормально, мы всегда так работаем“, и директор скинула звонок под предлогом, что пришел посетитель. В итоге она так и не перезвонила», — добавила авторка поста.

В итоге, когда стажировка в магазине уже подходила к концу, горожанка узнала, что на трудоустройство ей рассчитывать не приходится. Девушка считает, что причиной отказа стал именно разговор об условиях посещения туалета.

«Следующим утром я собираюсь на последние дни стажировки перед рабочими сменами, и мне приходит сообщение, что я им не подхожу. Я была в шоке!!! Начала разбираться, что происходит, на что мне директор магазина начала отвечать какими-то шаблонами и искать предлог для отказа (нет опыта, не умеете работать с весами, с кассой и т. д.), хотя я все это умею и они это прекрасно знали», — написала она.

Стажировка, по словам Алины, была неоплачиваемой. При этом девушка утверждает, что не просто наблюдала за работой сотрудницы, а обслуживала покупателей и выполняла обычные обязанности продавца.

«Одно дело, если бы я приходила и сидела просто на стуле, то, конечно, о какой оплате можно говорить, но когда я работала там как положено, то извините. Здесь самое настоящее нарушение законодательства о труде (обязанность нанимателя организовать санитарно-бытовое обеспечение работников)», — утверждает белоруска.

Кроме того, девушка обвинила магазин в других нарушениях. По ее утверждению, там меняли маркировку на просроченной продукции, не выдавали чеки, а калькулятор был настроен таким образом, что завышал итоговую сумму.

«Я постоянно задавала много вопросов на стажировке, хотела работать честно, но, видимо, это и стало причиной отказа. Как думаете, это вообще адекватно?» — написала авторка и пояснила, что уже направила обращения в контролирующие органы.

Аккаунт «Конфетки» отверг обвинения.

«Мы придерживаемся всех санитарных норм и правил, чтобы создать комфортные условия для покупок. А на девушку мы вынуждены будем написать заявление о клевете», — заявили в магазине.

По их версии, стажерка якобы изначально была «обозленная на весь мир» и до этого не смогла найти работу в Мозыре, так как «ее не устраивает абсолютно все, где бы она ни стажировалась». Утверждается, что во время стажировки девушка хотела продолжить работу, а негативный пост появился только после отказа в трудоустройстве

Также представители «Конфетки» прокомментировали ситуацию с туалетом — они пояснили, что магазин арендует павильон на рынке, собственного санузла в нем нет, а общий туалет является платным.

«Однако мы понимаем, что это может вызывать определенные неудобства, поэтому в конце месяца мы компенсируем эти расходы нашим сотрудникам через премии и надбавки», — добавили в торговой точке.

В обсуждении одна из комментаторок рассказала, что на другом рынке владельцы торговых точек компенсируют работникам три посещения туалета в день.

«У нас на рынке туалет платный для всех, но работникам рынка все хозяева оплачивают эти расходы из расчета три посещения в день. Ходишь чаще — то уже за свой счет», — написала она.

Другой пользователь вспомнил похожую ситуацию во время работы в кондитерской лавке: «У нас так тоже было, когда в студенчестве подрабатывала в кондитерской лавке. Хозяйка сразу предупредила и сказала брать из кассы, если надо сходить. Вот и все, затраты за счет работодателя».

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