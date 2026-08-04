Cамое худшее для Путина только начинается 3 Алексей Копытько

4.08.2026, 10:51

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Фото: Getty Images

Кремлю приходится балансировать проблемы разной природы.

Враг приспосабливается. Это банально, но почему-то способность врага к адаптации до сих пор не воспринимается как его постоянное свойство. Поэтому каждая адаптация – неприятный сюрприз. Нужно немного изменить этот взгляд.

1) Задымился очередной логистический центр Wildberries – «Воршинское» во Владимирской области. На примере этого склада и по опыту нескольких предыдущих случаев задымления видно, как Wildberries пытаются уменьшить убытки.

В частности, работа ночью приостановлена. Грузовики размещаются за пределами здания склада и/или оперативно выводятся после предупреждения об угрозе. Поэтому задымления уже не такие эффектные, как первое – в Электростали.

Также частично запущен процесс распределения товаров по пунктам выдачи заказов, которых у компании – более 15 тысяч (такую же тактику уже применяет «Озон»).

Означает ли это, что кампания задымлений потеряла эффективность? Совсем нет. Она в значительной мере осложнит обслуживание оккупационной группировки. Все перепрятать не удастся. Надо лишь оценивать без излишней эйфории.

Объект во Владимирской области как раз очень показателен. Для интереса поищите, когда начали разворачиваться уже задымленные склады в регионах РФ. Спойлер: львиная доля – это стройки буквально последних лет.

О начале строительства «Воршинского» заявили в ноябре 2022 года. Первую очередь (58 тыс. м кв) запустили через два года – в ноябре 2024 г. Сумму инвестиций несколько раз увеличивали, последний целевой ориентир – склад площадью 176 тыс. кв м. за 11,5 млрд руб. Что из этого работало и на какую мощность – в первом приближении не видно, надо копать отчетность. Поэтому все оценки ущерба Wildberries (даже в более-менее трезвых деловых СМИ РФ) – ориентировочные, дают вилку – от-до.

В частности, вчера объем затронутых внешним воздействием логистических площадей оценивали в 1,1-1,4 млн кв м., уничтоженных/сильно пораженных – 0,8 – 1,1 млн кв м. Сейчас это число подрастет до 0,9-1,2 млн. Из 5,2М кв. м публично заявленных на конец 2025 года (но еще какие-то площади были де-факто введены в 2026 г.).

Т.е., выведено из строя 18-24% номинальной площади. Это уже много. Как это скажется на обороте и выручке – точно плохо, но масштаб пока неясен.

Что важно? Стоимость уже демонтированных помещений (без стоимости товара) оценивается в порядка 80-100 млрд рублей. Они были построены в кредит под 21-31%, но отдачи от них не будет. Что-то покроет страховка. Однако до конца не ясно, кто страхует риски Wildberries, целый ряд лидеров рынка отрицает какое-либо сотрудничество. Т.о., в любом случае образуется долговой хвост.

Нормальный человек не отличает 100 миллионов от 100 миллиардов – эти числа вне практического опыта и осязания. Поэтому речь идет о цифрах, с которыми будут играться правительство, Центробанк, банк ВТБ, Сбербанк (в меньшей степени).

2) В сети много реплик разочарования на тему «РФ преодолела топливный кризис». Это не так. Я указывал, что к осени РФ преодолеет пик и постарается перевести кризис в хронический – меня за это порицали. Но пока оно идет именно в этой колее.

Пик ажиотажа временно пройден – очередей действительно стало меньше (а еще меньше стали о них писать). Но за счет чего?

Во-первых, российская власть пытается отрегулировать логистику дизеля, чтобы закрыть первоочередную потребность – армия, аграрии, экстренные и коммунальные службы.

Во-вторых, на рынок пошел бензин низкого качества (смесь прямогонного бензина с химикатами), что увеличит объемы, но со временем испортит машины. Отложенный негативный эффект.

В-третьих, часть потребителей отсечена ценой – стали меньше ездить.

В-четвертых, еще часть граждан заправилась впрок, во все майонезные баночки, и будет пару месяцев менее активна в закупках.

Влияние импорта пока сказаться не успело – его просто нет в масштабных объемах.

В сумме – меньше очереди. Но снимает ли это проблемы РФ? Нет, от слова совсем. Пока Украина будет наносить удары, кризис может лишь перейти из пиковых форм, в хронические. Когда какая-то часть потребителей будет проноситься в жертву.

Побочный эффект постоянных ударов мы наблюдали в Нижнекамске на химзаводе. Стремление оперативно латать поврежденные мощности и активно их эксплуатировать неизбежно будет вызывать аварии…

И вот здесь главный вывод.

Кремлю приходится балансировать проблемы разной природы. Делать это – все сложнее. Маркетплейсы как-то оживляли часть гражданского сектора экономики. Российская статистика уже официально показывает спад по итогам второго квартала и полугодья.

И это еще не сказались воспламенения и последствия топливных сложностей. Т.е., третий квартал будет заведомо хуже. Сюда еще добавится необходимость играться с нарастающими долгами. По сути – рисовать деньги.

Сюда же упадет пробуксовка торговли через Азов с нарастанием проблем по Черному морю… Ничего не меняется: к осени должно накопиться мотивации как минимум для диалога о прекращении огня. Сюда все усилия.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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