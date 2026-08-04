Масштабный удар дронов: в огне Подмосковье и Ленинградская область 4.08.2026, 7:39

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Известно об атаке на НПЗ и склад Wildberries.

В ночь на 4 августа сразу в нескольких регионах России и на временно оккупированной территории Украины сообщалось об атаках ударных беспилотников. Пожары были зафиксированы в российской Сызрани, городе Чехов Московской области, а также на складе Wildberries в Ленинградской области. Одновременно взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, сообщает New Voice.

Ленинградская область

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку на склад Wildberries в посёлке Красный Бор. Масштабы повреждений на данный момент уточняются.

Бердянск

В течение ночи над оккупированным городом гремели взрывы. Местные Telegram-каналы и очевидцы сообщали о работе российской системы ПВО и движении ударных БПЛА непосредственно над городом.

Сызрань, Самарская область

В районе местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. В социальных сетях распространяются видеозаписи с заревом и столбом дыма над предприятием. Сызранский НПЗ относится к объектам российского топливно-энергетического комплекса — подобные предприятия в регионах России неоднократно становились целями атак беспилотников и ранее.

Чехов, Московская область

Местные Telegram-каналы сообщают о масштабном возгорании в городе, при этом площадь пожара, по имеющимся данным, постепенно увеличивалась.

Официальные комментарии российских властей по большинству инцидентов на момент публикации отсутствуют.

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