Масштабный удар дронов: в огне Подмосковье и Ленинградская область
- 4.08.2026, 7:39
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Известно об атаке на НПЗ и склад Wildberries.
В ночь на 4 августа сразу в нескольких регионах России и на временно оккупированной территории Украины сообщалось об атаках ударных беспилотников. Пожары были зафиксированы в российской Сызрани, городе Чехов Московской области, а также на складе Wildberries в Ленинградской области. Одновременно взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, сообщает New Voice.
Ленинградская область
Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку на склад Wildberries в посёлке Красный Бор. Масштабы повреждений на данный момент уточняются.
Бердянск
В течение ночи над оккупированным городом гремели взрывы. Местные Telegram-каналы и очевидцы сообщали о работе российской системы ПВО и движении ударных БПЛА непосредственно над городом.
Сызрань, Самарская область
В районе местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. В социальных сетях распространяются видеозаписи с заревом и столбом дыма над предприятием. Сызранский НПЗ относится к объектам российского топливно-энергетического комплекса — подобные предприятия в регионах России неоднократно становились целями атак беспилотников и ранее.
Чехов, Московская область
Местные Telegram-каналы сообщают о масштабном возгорании в городе, при этом площадь пожара, по имеющимся данным, постепенно увеличивалась.
Официальные комментарии российских властей по большинству инцидентов на момент публикации отсутствуют.