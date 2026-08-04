У Лукашенко начался старческий маразм? 3 4.08.2026, 7:47

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Фото: Reuters

Указы диктатора всё «чудесатее».

На Гродненщине планируют направить в армию несколько десятков работников, которые плохо проявили себя во время жатвы. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

По словам Караева, тех, кто годен к службе с оружием, могут направить, как раньше и требовал Александр Лукашенко, ближе к южной границе Беларуси. Других планируют использовать в инженерных подразделениях для выполнения оборонных работ — переносить шпалы, копать, укладывать рельсы или заниматься строительством дорог.

Напомним, Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. — Прим. ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать [собираемся]. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко — комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда — в распоряжение сил специальных операций», — заявил диктатор 21 июля.

Безумие Лукашенко нарастает

Политолог Валерий Карбалевич считает, что с годами правитель все более отрывается от реальности:

«Много идей вызывают вопросы: зачем строить ещё одну АЭС или энергоблок, если в стране избыток электроэнергии? Зачем строить завод по производству холодильников, если минский «Атлант» не знает, куда девать свою продукцию? Зачем строить целлюлозно-бумажный комбинат в Витебской области, если Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат является убыточным, не имеет достаточных и стабильных рынков сбыта?

Много раз он обращается к одним и тем же вопросам (бесхозяйственность на сельхозпредприятиях, дохнут телята), судьбе одних и тех же предприятий («Камволь»), даёт приказы всё исправить, но десятилетиями ничего не меняется. Лукашенко собирает новые совещания, отдаёт те же самые приказы с одинаковыми результатами — нулевыми. Казалось бы, стоит остановиться и подумать, почему это не работает. Но нет. Причины неудач он видит в плохой дисциплине».

На абсурдность идеи Лукашенко указывает и экономист Андрей Маховский:

«Просто оцените красоты игры. Аграриев – в армию. Военных – на поля. Крестьян, которые не хотят хорошо работать, – меняем на людей, которые в принципе не хотят работать.

И главное, что все при деле. Чиновники, армия, милиция – все суетятся. Списки составляются, все трудовые и нетрудовые ресурсы перемещаются, отчеты пишутся, премии выписываются. Ну красота же!

Правда, когда окажется, что из-за этих гениальных рокировок с урожаем или военной подготовкой что-то пошло не так, отвечать будет не автор идеи.

Отвечать будут те, кто воплощал ее в жизнь, потому что автор идеи ни за что отвечать не приучен. Он только виноватых искать умеет».

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