Wildberries в Беларуси запаниковал 30.07.2026, 12:15

1,792

Тест минского склада неприлично затянулся.

Минула середина 2026 года, на которую намечался официальный запуск логистического склада Wildberries под Минском. Для молчания есть резон: после ликвидации объекта в Электростали теперь это второй по мощностям комплекс маркетплейса, пишет «Белорусы и рынок».

Его работу уже протестировала в мае этого года сама Татьяна Бакальчук и дала отмашку на запуск. Как тогда писали СМИ, он находился на «финальной стадии реализации и уже начал работу в тестовом режиме».

Официальных сообщений об открытии склада на территории парка «Великий камень» не было. Впрочем, учитывая ситуацию вокруг логистической инфраструктуры маркетплейса в России, где ударами украинских дронов выбито свыше 15% мощностей Wildberries, разумно вообще не привлекать внимание к этому объекту.

Ведь именно на него ложится значительная часть функционала, которую потеряла Wildberries в России. Татьяна Бакальчук инвестировала в свой крупнейший белорусский комплекс 11 млрд российских рублей и на 27 га получила объект площадью 140 тыс. кв.м.

До начала атак ВСУ инфраструктуры Wildberries белорусский хаб уступал по мощностям только комплексам в Коледино (свыше 200 тыс. кв.м.) и Электростали (155 тыс. кв. м.). После уничтожения склада в Электростали стал вторым. Но, учитывая проведенную ВСУ атаку в отношении комплекса в Коледино (она была неудачной), после следующей попытки белорусский объект вполне может стать и главным логистическим складом Wildberries.

Склад в Беларуси относится к классу «А+» и может отгружать до 1,5 млн единиц товаров в сутки. Единовременная емкость площадей составляет более 50 млн изделий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com