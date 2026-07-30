Wildberries в Беларуси запаниковал
- 30.07.2026, 12:15
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Тест минского склада неприлично затянулся.
Минула середина 2026 года, на которую намечался официальный запуск логистического склада Wildberries под Минском. Для молчания есть резон: после ликвидации объекта в Электростали теперь это второй по мощностям комплекс маркетплейса, пишет «Белорусы и рынок».
Его работу уже протестировала в мае этого года сама Татьяна Бакальчук и дала отмашку на запуск. Как тогда писали СМИ, он находился на «финальной стадии реализации и уже начал работу в тестовом режиме».
Официальных сообщений об открытии склада на территории парка «Великий камень» не было. Впрочем, учитывая ситуацию вокруг логистической инфраструктуры маркетплейса в России, где ударами украинских дронов выбито свыше 15% мощностей Wildberries, разумно вообще не привлекать внимание к этому объекту.
Ведь именно на него ложится значительная часть функционала, которую потеряла Wildberries в России. Татьяна Бакальчук инвестировала в свой крупнейший белорусский комплекс 11 млрд российских рублей и на 27 га получила объект площадью 140 тыс. кв.м.
До начала атак ВСУ инфраструктуры Wildberries белорусский хаб уступал по мощностям только комплексам в Коледино (свыше 200 тыс. кв.м.) и Электростали (155 тыс. кв. м.). После уничтожения склада в Электростали стал вторым. Но, учитывая проведенную ВСУ атаку в отношении комплекса в Коледино (она была неудачной), после следующей попытки белорусский объект вполне может стать и главным логистическим складом Wildberries.
Склад в Беларуси относится к классу «А+» и может отгружать до 1,5 млн единиц товаров в сутки. Единовременная емкость площадей составляет более 50 млн изделий.