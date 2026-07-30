С логикой у лукашистов беда Марина Михайлова, «Салідарнасць»

30.07.2026, 12:40

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Что стоит за «расширением сотрудничества» Минска и Геленджика?

После атаки на автобус с белорусами, которые ехали из Речицы в российский Геленджик в спортивно-оздоровительный лагерь, думалось, что количество поездок наших граждан в Россию значительно сократится. По крайней мере, через прифронтовые регионы. Плюс Лукашенко лично призвал белорусов не ездить на мероприятия за пределы страны — «надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения».

Но нет. Спустя всего пару недель в Брянской области под удар попал автобус Минск-Анапа — так мы все узнали, что рейсы в этом направлении продолжаются. Более того, на сайтах нескольких белорусских перевозчиков прямо сейчас можно найти билеты в ту же Анапу на конец июля-начало августа, цена вопроса из Минска 260-320 рублей. Также можно забронировать тур в Геленджик, притом свободных мест немного.

А недавно белорусские пропагандисты рассказали, что в Геленджике побывала официальная делегация из Минска. Оказывается, администрации двух городов запустили совместный проект «Морское братство — нерушимо!» и планируют расширять сотрудничество.

Впрочем, кто мы такие, чтобы отговаривать лукашенковских чиновников ездить в РФ. По всей видимости, государственный надзор и разрешение у них имеются.

Хотя если копнуть глубже, совместный «морской» проект Минска и Геленджика выглядит очень странно. Идеологии в нем хоть отбавляй, а с логикой беда.

В первый момент невольно хочется переспросить: какой-какой, простите, матери — Парижской, богоматери? Какое-какое братство у Минска с Геленджиком — морское? А ничего, что наша страна вообще не имеет выходов к морю и морского флота?

Моряки-белорусы, в том числе подводники, впрочем, были и есть. Но «геленджикский» проект вовсе не об их памяти, а о «славной общей истории», на которой российские и белорусские власти так любят хайповать.

В марте 2026-го на территории Всехсвятского собора Минска открыли памятный знак «Россия — Беларусь. Морское братство нерушимо. Отвага и милосердие».

А еще заложили в крипте храма три капсулы, привезенные из Геленджика: две с землей, с мест захоронения белорусских десантников и военных летчиков, погибших в годы Второй мировой войны в Причерноморье, и одну — с водой, с примерного места крушения советского теплохода «Адмирал Нахимов» (судно затонуло в Черном море в августе 1986 года после столкновения с сухогрузом, в числе погибших оказались трое уроженцев Беларуси).

Инициатором акции выступило российско-белорусское общественное движение «Морское братство — нерушимо» во главе с Арсением Крицким. Этот председатель совета ветеранов Геленджика со товарищи больше пятнадцати лет восстанавливает, как он утверждает, историческую справедливость и увековечивает память военных моряков.

Арсений Крицкий. Фото: gztzara.by

Так в 2012 году на «Линии Сталина» появился мемориал «Морякам земли белорусской — от благодарной России» (приурочили акцию к фальшивому насквозь «дню единения народов Беларуси и России»), и начались разговоры о создании флота Союзного государства. Уже тогда на церемонии звучали речи о сохранении памяти «защитников общего Отечества» и проводились пафосные реконструкции под девизом «Где мы — там победа!».

Также мемориальные доски появились на Витебщине и Брестчине — как символы «нерушимой дружбы». А в марте 2026-го, помимо Минска, открыли «Камень памяти» возле одной из барановичских школ — в честь уроженца города, советского вице-адмирала Георгия Холостякова.

Фото: nashkraj.by

Сама по себе идея сохранения памяти белорусов-моряков прекрасна. Если бы не чрезмерно громкие слова о патриотизме, отчетливый флер «русскомирности», идеологическая обработка детей и подростков и акцент на советском прошлом, которое авторы проекта «Морское братство», похоже, стремятся сделать общим будущим белорусов и россиян.

А потому на манеже все те же: постоянный комитет «союзного государства», общественные, а по факту военизированные объединения «патриотов», союзы ветеранов, РПЦ, БПЦ и их совместные «международные» проекты по сохранению единственно правильной истории.

Минск, март 2026 года. Фото: Мингорсовет

И не случайно уже упомянутый Арсений Крицкий в декабре 2025 года обсуждал с послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым «практическое дальнейшее сотрудничество» в этой сфере и «патриотическое воспитание молодежи с акцентом на реализацию совместных инициатив в сфере военно-мемориальной работы, охватывающей в том числе общую историю морской пехоты России и Беларуси».

А совсем недавно и чиновники из Минска, в лице председателя Мингорсовета Артема Цурана, съездили в Геленджик и заверили: мол, беларуская сторона тоже заинтересована не только в символической раздаче тельняшек.

— Работа по сохранению исторической памяти, поддержка патриотических инициатив, вовлечение молодежи в эти процессы — наш общий долг. Нам жизненно необходимо опираться на бесценный опыт ветеранов, на их знания и энергию, чтобы воспитывать новое поколение достойными защитниками Родины, — заявил Артем Цуран.

И предложил обмениваться опытом и поддерживать «голос истории».

Не вполне понятно, какую родину имеет в виду бывший учитель физкультуры и идеолог (в биографии которого, к слову, нет ни строчки о службе в армии). Но судя по общей направленности проекта, опытный демагог если не будет сам озвучивать тезисы о «едином Отечестве от Бреста до Владивостока», то позволит это сделать другим активистам. А значит, всевозможные «уроки мужества» и гастроли патриотических ансамблей, «культурный обмен» и милитаризация белорусских детей и подростков под видом патриотического воспитания.

Год назад движение «Морское братство — нерушимо» даже обещалопередать белорусам корабль-музей «Георгий Холостяков» — для «походов и тренировок юных моряков Союзного государства». Нюанс в том, что судно времен Второй мировой подняли со дна Черного моря, и это единственный в России действующий корабль того периода.

Правда, спустя год про осуществление пафосного обещания ничего не слышно. А с учетом того, как эффективно ВСУ переводят черноморский флот РФ в отрицательные величины, не исключено, что дарение может и вовсе не состояться.

В отличие от многочисленных поездок белорусов в Геленджик и так называемых патриотических проектов в духе «нерушимого братства народов».

Марина Михайлова, «Салідарнасць»

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