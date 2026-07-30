США нанесли массированный удар по объектам КСИР в Иране 30.07.2026, 13:23

Несмотря на военную эскалацию, Вашингтон заявляет о готовности к переговорам.

Сегодня ранним утром США провели масштабную двухчасовую военную операцию против десятков объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана. По данным Центрального командования США (CENTCOM), ударам подверглись командные пункты, базы беспилотников и другие военные объекты после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по американским силам в Иордании, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

В Вашингтоне заявили, что операция направлена на снижение угрозы для американских военнослужащих, судоходства и союзников в Персидском заливе. «Целью ударов стало уменьшение возможностей Ирана и его союзников угрожать силам США и коммерческому судоходству», — пишут авторы материала.

Иранские государственные СМИ сообщили о погибших в результате ударов на острове Кешм. Одновременно Иордания заявила о перехвате пяти иранских ракет, направлявшихся в сторону ее территории.

Параллельно США и Саудовская Аравия нанесли совместные удары по поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам в Ираке. По сообщениям местных источников, погибли не менее 20 бойцов, а власти Ирака осудили операцию как нарушение суверенитета страны.

Одной из главных точек напряженности остается Ормузский пролив. Тегеран заявил, что атаковал три коммерческих танкера, следовавших по «несанкционированному маршруту», и отверг предложение Омана о совместном управлении стратегическим водным путем.

Несмотря на военную эскалацию, администрация президента США Дональда Трампа заявляет о готовности к переговорам. Однако, как считают авторы, «дипломатические усилия все больше отходят на второй план на фоне новых обменов ударами». По их мнению, если стороны не найдут компромисс по вопросам безопасности судоходства и деятельности региональных союзников Ирана, конфликт может перерасти в затяжной кризис с серьезными последствиями для мировой экономики и энергетических рынков.

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