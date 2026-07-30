Пашинян ставит России ультиматум 30.07.2026, 13:23

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Никол Пашинян

Фото: Getty Images

Премьер Армении заявил, что может потребовать от РФ $2 млрд в год за аренду железных дорог.

Армения считает своей собственностью «Южно-Кавказскую железную дорогу», проходящую по ее территории, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян. Транслцяию вел News.am на YouTube.

«Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет», — сказал он.

Если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж.

«Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то. Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность республики Армения, и другого варианта нет», — добавил Пашинян.

Инфраструктура железных дорог в Армении юридически являются собственностью правительства республики, но переданы в управление Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), которая является 100-процентной дочкой РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.

Ранее Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз.

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