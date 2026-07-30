закрыть
30 июля 2026, четверг, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лютые» дроны в Удмуртии атаковали Wildberries

4
  • 30.07.2026, 9:42
  • 5,874
«Лютые» дроны в Удмуртии атаковали Wildberries

В Сети показали эффектный удар.

Утром 30 июля Силы обороны Украины нанесли воздушный удар по логистическому комплексу Wildberries в Республике Удмуртия, которая входит в состав России.

Об этом сообщил Диалог.UA, проведя мониторинг соцсетей.

Сигнал «Опасное небо» в Удмуртии ввели утром 30 июля, примерно в 07:30. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что одно из предприятий региона подверглось атаке БпЛА. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Видео публикует Telegram-канал Exilenova+. Абрамова не указала, какое конкретно предприятие повреждено. Но компания Wildberries уже сообщила, что под атаку украинских дронов попал ее логистический центр в Сарапуле. RWB признала, что на объекте начался пожар.

В социальных сетях выложили видео с ударом ВСУ по стратегическому объекту в Удмуртии. Судя по некоторым видео, в атаке участвовали дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый».

Это уже второй склад компании Wildberries (она продает товары для «СВО» и сотрудничает с российским ВПК), который 30 июля атаковали Силы обороны Украины. Перед этим ночью они повредили логистический центр в Пензенской области.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт