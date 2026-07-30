«Лютые» дроны в Удмуртии атаковали Wildberries

«Лютые» дроны в Удмуртии атаковали Wildberries4
- 30.07.2026, 9:42
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В Сети показали эффектный удар.
Утром 30 июля Силы обороны Украины нанесли воздушный удар по логистическому комплексу Wildberries в Республике Удмуртия, которая входит в состав России.
Об этом сообщил Диалог.UA, проведя мониторинг соцсетей.
Сигнал «Опасное небо» в Удмуртии ввели утром 30 июля, примерно в 07:30. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что одно из предприятий региона подверглось атаке БпЛА. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Видео публикует Telegram-канал Exilenova+. Абрамова не указала, какое конкретно предприятие повреждено. Но компания Wildberries уже сообщила, что под атаку украинских дронов попал ее логистический центр в Сарапуле. RWB признала, что на объекте начался пожар.
В социальных сетях выложили видео с ударом ВСУ по стратегическому объекту в Удмуртии. Судя по некоторым видео, в атаке участвовали дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый».
Это уже второй склад компании Wildberries (она продает товары для «СВО» и сотрудничает с российским ВПК), который 30 июля атаковали Силы обороны Украины. Перед этим ночью они повредили логистический центр в Пензенской области.