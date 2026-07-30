Жуткое похмелье у России Андрей Лошак

30.07.2026, 9:28

За ускорение процессов надо благодарить ВСУ.

Все уже воют от ужаса, а ему весело. Каким же жутким будет похмелье у России, когда народ наконец протрезвеет и поймет, что за нелюдь поработил страну, какому исчадию ада они доверили свои жизни, жизни своих детей, свое настоящее и будущее, променяв свободу на «стабильность».

До этого еще долго, но есть ощущение, что ускорились процессы разложения в этом темном болотном царстве, стронгмэн уже совсем не стронг, злые чары постепенно теряют свою силу и люди начинают видеть то, что есть, а не то, что им впаривают.

За ускорение процессов надо благодарить ВСУ — у них с помощью дронов гораздо эффективнее получается то, что у мирной российской оппозиции не получалось десятилетиями. Все больше расколдованных россиян видит не величественного собирателя земель русских, а старого, злобного и бездарного паразита, десятилетиями сосущего их кровь. Построившего на крови нынешний политический режим, который уже в прямом смысле питается человеческими жизнями и требует их все больше и больше. Неслучайно даже зетники стали называть войну жертвоприношением.

Упырь, злодей, но при этом не грозный, как любят на Руси, а полное ничтожество, про…шее все, что можно про…ть, несмотря на все свое адское везение.

Никакого раскаяния за добровольную слепоту у расколдованных не будет, наоборот, будет много жалости к себе и ненависти к обманувшему ожидания фюреру, как это было с немцами после краха Третьего Рейха (обещал мировое господство, а получили разруху и унижение). Но это сейчас не так важно. Осознание проблемы, как любил повторять на летучках Митя Алешковский, — первый шаг к ее решению. Мечтаю дожить до конца этой кошмарной коллективной галлюцинации.

Андрей Лошак, «Фейсбук»

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