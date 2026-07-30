В Минске закрывается одно из заведений известной сети

В Минске закрывается одно из заведений известной сети3
- 30.07.2026, 9:37
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Последний раз заведение откроет свои двери для посетителей 31 июля.
Закрывается пекарня сети Brioche на улице Леонардо да Винчи в Новой Боровой. Об этом команда проекта рассказала в Instagram.
Последний раз заведение откроет свои двери для посетителей 31 июля.
«Дорогие гости, мы приняли решение закрыть нашу французскую пекарню. От души благодарим вас за эти чудесные 7 лет, полных любви, радости и вкусных моментов», — сообщила команда.
Точки Brioche на улицах Сторожовская и Татарская продолжают работать. Этой осенью планируется открыть по франшизе пекарню сети в жилом квартале «Северный берег».