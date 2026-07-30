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В Минске закрывается одно из заведений известной сети

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  • 30.07.2026, 9:37
  • 2,658
В Минске закрывается одно из заведений известной сети
Выпечка в пекарне
Фото: @briocheparis, Instagram.com

Последний раз заведение откроет свои двери для посетителей 31 июля.

Закрывается пекарня сети Brioche на улице Леонардо да Винчи в Новой Боровой. Об этом команда проекта рассказала в Instagram.

Последний раз заведение откроет свои двери для посетителей 31 июля.

«Дорогие гости, мы приняли решение закрыть нашу французскую пекарню. От души благодарим вас за эти чудесные 7 лет, полных любви, радости и вкусных моментов», — сообщила команда.

Точки Brioche на улицах Сторожовская и Татарская продолжают работать. Этой осенью планируется открыть по франшизе пекарню сети в жилом квартале «Северный берег».

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