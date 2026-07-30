Формула Зеленского 1 Аббас Галлямов

30.07.2026, 10:31

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Аббас Галлямов

Украина уже ступила на этот путь.

Зеленский, Арахамия, многие другие украинские политики и эксперты неоднократно говорили, что Украина должна перенимать израильский опыт. Надо, мол, быть постоянно готовыми к войне, надо превратить армию в центральный общественный институт и так далее. Глядя на то, насколько упорными людьми оказались украинцы, я бы не исключал, что они в деле превращения Украины в «большой Израиль» (формула Зеленского) действительно преуспеют.

Важной частью израильской военной традиции является месть своим врагам. Формула Голды Меир «посылай мальчиков» записана здесь в скрижали. Враг может скрываться десятилетиями, как это было со многими нацистскими преступниками, его всё равно найдут и уничтожат.

Украина уже ступила на этот путь, некоторые российские генералы и пропагандисты могли бы это подтвердить. Нет никаких оснований считать, что Киев от данной практики откажется. Чем более несправедливым будет мир, который навяжет Украине Путин, тем яростнее она будет мстить.

Путинская система и сейчас не особо эффективно защищает своих членов, а после её неизбежного развала те вообще окажутся выставлены, используя меткое выражение Бродского, «на экзистенциальный холод». Годами слышать во сне «посилай хлопців» и просыпаться в холодном поту – такого и врагу не пожелаешь.

Жизненным – в буквальном смысле слова жизненным – интересом путинской элиты является задача убедить своего вождя, что не Донбасс важен, а соглашение о прекращении огня, частью которого станет договорённость об отказе от мести. Не стоит думать, что, мол, сейчас поднапряжёмся, победим, а потом будем расслабляться. Не будете.

Донести эту нехитрую в общем-то мысль до впавшего в раж и плохо оценивающего перспективы президента – это будет лучшее, что могут сделать для себя наши депутаты, генералы и пропагандисты.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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