«Ситуация может измениться»: взбунтуются ли российские олигархи 2 30.07.2026, 10:20

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Фото: Getty Images

Мнение генерал-майора СБУ.

Могут ли российские олигархи открыто выступить против Путина или попытаться отстранить его от власти? Такой вопрос сайт Charter97.org задал генерал-майору Службы безопасности Украины в запасе Виктору Ягуну:

— Самостоятельно — практически нет. Российские олигархи давно перестали быть независимой политической силой. Сегодня не они контролируют государство, а государство, спецслужбы и силовые структуры контролируют их собственность, свободу и личную безопасность.

Открытый конфликт с Путиным почти неизбежно означает потерю бизнеса, уголовное преследование, эмиграцию или физическую угрозу. Поэтому публичного бунта олигархов ожидать не стоит.

Ситуация может измениться только в случае глубокого раскола внутри силового и политического руководства России — например, после тяжелого военного поражения, масштабного бюджетного кризиса или очевидной утраты Путиным контроля над аппаратом власти.

Тогда отдельные бизнесмены могут профинансировать одну из противоборствующих кремлевских группировок, предоставить ей свои связи, информационные ресурсы или зарубежную поддержку. Но инициаторами возможного отстранения Путина будут не олигархи. Ими могут стать представители спецслужб, армии, высшей бюрократии или окружения самого диктатора.

Российский крупный бизнес способен присоединиться к дворцовому перевороту, когда станет понятно, что Путин уже проигрывает. Но первым против него он не выступит.

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