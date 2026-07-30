«Цепная реакция»: политолог описал опасный для Путина сценарий 30.07.2026, 10:54

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Процесс уже идет.

Какие риски несет для Путина возможная мобилизация в России? Такой вопрос сайт Charter97.org задал известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Зависит от того, как население будет реагировать. Но это продолжение падения доверия и популярности Путина. Процесс уже идет. Может быть, он не так заметен и не имеет прямых последствий, но это уже происходит, и может усилиться. Но более значимы другие факторы. Когда в России в октябре 22-го года проводили массовую мобилизацию, это вызвало панику. Бегство из России около миллиона человек.

Сейчас может произойти нечто подобное. Если в отдельных регионах масштабы мобилизации и формы будут достаточно резкими и большими, это может спровоцировать резкий рост социального напряжения. В этих регионах могут возникать конфликтные ситуации. Что само по себе опасно. Чисто экономически, мобилизация, даже если она будет идти порциями, по 300 тысяч человек, это будет создавать достаточно серьезные проблемы на рынке труда. Плюс паника — люди начнут бежать, искать где-то укрытие за рубежом или в другие регионы, спасаться там. Это может привести к тому, что в тех регионах, где будет проводиться массовая мобилизация, может возникнуть хаотическая и кризисная ситуация на рынке труда. Это может повлиять и на экономическую ситуацию в России.

В целом, рост недовольства, конфликтного напряжения. Главная опасность, если это будет приводить к конфликтным ситуациям, когда могут быть всплески насильственных действий, сопротивления. Будет это или нет, никто сейчас сказать не может.

Пока это не самый вероятный сценарий. Но риск есть в том, что может происходить накапливание протестного недовольства. Пока это пассивное недовольство, связанное с интернетом, с ситуацией на топливном рынке, с многочисленными проблемами в связи с этой войны. Если еще добавится мобилизация, тут уже могут возникать риски цепной негативной реакции, которая может подорвать так называемый социальный контракт между Путином и большей частью российского общества.

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