Николай Статкевич: Кремль готовится к открытию «белорусского» фронта 30.07.2026, 7:53

Николай Статкевич

Платой за «продолжение банкета» для Лукашенко могут стать судьбы нашего государства, нации и миллионов белорусов.

Лидер белорусской оппозиции и экс-политзаключенный Николай Статкевич в своем Telegram-канале подробно разобрал тему возможной атаки на Украину с территории Беларуси:

В тексте на этом канале от 19.05 я рассматривал варианты продолжения Москвой войны против Украины:

Мобилизация;

Расширение линии боевых действий за счет Беларуси;

Применение тактического ядерного оружия.

Анализ их перспектив я уже сделал в том тексте, но теперь появляется много дополнительной информации, по которой можно судить, к какому из вариантов продолжения войны склоняются в Кремле. По крайней мере, пока.

В России готовятся к новой мобилизации после парламентской избирательной кампании в сентябре.

По различным оценкам украинских военных аналитиков, в РФ может быть мобилизовано от полумиллиона до миллиона новых солдат, которые уже в ноябре начнут направляться на фронт.

Также украинская сторона заявляет, что на территории Беларуси у границы с Украиной ведется интенсивное строительство военной инфраструктуры. С учетом этого можно прогнозировать, что Москва планирует направить часть своих войск на нашу территорию, чтобы вновь попытаться атаковать Украину с севера и, как минимум, отвлечь ее военные силы с других направлений на «белорусский» фронт. А также попытаться повторить прорыв на Киев образца 2022 года.

Последнее, учитывая болотистую местность на большей части белорусско-украинской границы и преимущество Украины в беспилотниках, имеет мало шансов на успех. Однако с нашей территории российские войска смогут наносить по Украине массированные высокоточные воздушные удары дронами и ракетами, чтобы принудить ее к капитуляции.

В ответ украинские войска начнут наносить массированные удары по российским военным коммуникациям, технике, складам, пунктам управления и местам дислокации на нашей территории. Под ударами окажутся наши дороги, мосты, города, военные и нефтехимические предприятия. Особенно в полосе досягаемости наиболее эффективных сейчас украинских беспилотников средней дальности Hornet с искусственным интеллектом — до 150 километров от украинской границы. В этой зоне находятся Гомель, Брест, Мозырь, Пинск и множество менее крупных городов и поселков.

Если же российские войска снова начнут наносить удары по объектам энергетики Украины, как это уже было прошлой зимой, в том числе и с нашей территории, то мы получим «зеркальный» ответ — дальнобойные удары по аналогичным объектам уже на всей территории Беларуси.

Разрушения зданий в населенных пунктах, промышленности и инфраструктуре, жертвы среди гражданского населения, крупные города без электричества и тепла — такова будет цена даже только пассивного соучастия в агрессии. А ведь есть еще последствия самого присутствия иностранных войск на нашей земле во время войны.

Солдаты, которые знают, что их ждет смерть среди полесских болот, и которые хотят напоследок «оторваться». И которые уверены, что все местное население обязано за «защиту от укронацистов» исполнять любые их желания. Тем более что им практически ничего не грозит за убийства, грабежи и изнасилования местных жителей. Ведь даже если дело дойдет до суда, что весьма сомнительно, то вместо тюрьмы они снова отправятся на фронт.

В истории Беларуси уже был опыт длительного пребывания московских войск на нашей территории во время русско-белорусской войны 1654–1667 годов, которую в России позже стыдливо назвали «польской», хотя в ней погибло более половины белорусов. Я не буду здесь писать обо всех ужасах той войны — их описание заняло бы целую книгу. Но приведу один пример.

В 1654 году московские войска осадили Могилев. Осада была недолгой, поскольку преимущественно православные жители сами открыли ворота города своим единоверцам. Однако позже, ближе познакомившись с «братьями по вере», в 1661 году эти мирные люди подняли восстание и почти полностью уничтожили семитысячный гарнизон «освободителей».

Ну а в нынешней ситуации есть еще и долгосрочные последствия, потому что вывести российские войска с нашей земли даже после заключения мира между Россией и Украиной будет чрезвычайно сложно. Не сумев захватить большую страну, они могут решить присоединить хотя бы меньшую, чтобы оправдать гибель и увечья сотен тысяч своих солдат в глазах простых россиян и иметь возможность объявить это победой.

Безусловно, правящий в Беларуси режим как может сопротивляется, чтобы избежать такого сценария. Но при тотальной зависимости от Москвы отказаться от выполнения «союзнического» долга становится все труднее. За десятилетия удержания власти рано или поздно приходится платить. Подобные бонусы бесплатно не дают.

Прежняя плата нашей языком, историей и культурой лишь создала предпосылки и разожгла аппетит к полному поглощению уже теперь «искусственной нации, которая говорит на одном с нами языке». Тем более что Москве нужны новые солдаты и военный плацдарм для следующих войн.

Так что теперь платой за «продолжение банкета» для одной семьи могут стать судьбы нашего государства, нации и миллионов белорусов.

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