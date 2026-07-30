Федоров раскрыл план и детали реформы мобилизации в Украине
- 30.07.2026, 8:29
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Это должно было изменить ситуацию на фронте уже в сентябре.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что реформу мобилизации планировали представить в июле. В августе она уже должна была вступить в силу, а в сентябре — дать первые результаты, существенно изменив ситуацию с укомплектованием украинской армии.
В целом мобилизацию следует рассматривать лишь как один из этапов более широкой системы комплектования украинской армии. Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью «Украинской правде».
«Наша задача состояла в том, чтобы уже в июле представить её (реформу мобилизации — прим. ред.) и запустить в августе, чтобы к сентябрю у нас вообще не осталось этой проблемы. Вот такой был график, я его показывал депутатам и, наверное, говорил о нём публично», — отметил Федоров.
В настоящее время в Министерстве обороны продолжается обсуждение изменений. Бывший глава ведомства выразил надежду на то, что новое руководство продолжит их внедрение.
«Главная проблема — нужно рассматривать мобилизацию как своего рода «воронку». Там, где есть конечный результат — это служба в армии. Где есть определенные условия, сроки службы, есть заработная плата, есть возможность карьерного роста. То есть большое количество различных стимулов и мотивов для того, чтобы люди оставались в армии и поступали на службу», — пояснил свою точку зрения бывший глава Минобороны.
Он считает, что в первую очередь требуют изменений сами условия службы: необходимо ввести фиксированные сроки, контракты, достойную оплату и возможности для профессионального развития.
Привлечение иностранцев как способ укрепления украинской армии
Говоря о путях укрепления Вооруженных сил, Федоров отметил, что считает одним из эффективных шагов в этом направлении активное привлечение иностранцев. Их доля в украинской армии может со временем составить до 50%.
«Поэтому мы открыли рынок для иностранцев. Поэтому я верю, что 50% на первой линии или среди штурмовиков могут составлять иностранцы», — пояснил Федоров.
В то же время бывший глава Министерства обороны Украины признал, что руководство допустило ошибки в коммуникации о реформе мобилизации. Он пояснил, что план изменений следовало вынести на общественное обсуждение.