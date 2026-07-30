Россия массированно атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами 3 30.07.2026, 8:55

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Есть жертвы и пострадавшие.

В ночь на 30 июля Россия осуществила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора были зафиксированы как минимум семь самолетов стратегической авиации, которые осуществили запуски крылатых ракет. Кроме того, противник наносил удары по Украине с помощью баллистических ракет, «Цирконов», «Калибров» и ударных БпЛА.

Впервые после длительного перерыва враг атаковал западные регионы Украины. При этом удары также наносились по Киеву, Николаеву, Кривому Рогу и другим украинским городам. OBOZ.UA рассказывает, что известно о последствиях очередного российского террористического удара.

По информации другого мониторингового ресурса, Telegram-канала monitoring захід, среди возможных целей противника были объекты в западных областях Украины. Речь идет о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях и областных центрах.

Удары по Киеву

Российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Вследствие вражеской атаки известно как минимум об одном погибшем.

О вражеских целях в 01:07 начали сообщать в Воздушных силах ВСУ. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет именно о баллистических ракетах с Брянской области.

После обстрела мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Кроме того, в этом районе произошло возгорание в гаражном кооперативе.

Также пожар вспыхнул на территории нежилой застройки в Оболонском районе. В Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 02:55 подтверждена гибель одного человека.

Последствия террора во Львове

Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что ночью 30 июля в городе прогремела серия взрывов. По информации городской власти, зафиксированы повреждения жилых домов.

Позже Садовой уточнил, что после ракетной атаки во Львове горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, по состоянию на 5:50 утра известно о шести травмированных в результате вражеских обстрелов на двух локациях города.

Ближе к 7:00 утра число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15 человек, из них 14 – госпитализировали.

По информации ГСЧС, во Львове в результате ракетного удара 8 человек травмированы и 7 спасены. В городе зафиксировано несколько попаданий. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома и нежилых сооружений.

В местах попадания возникли пожары. Подразделения ГСЧС ликвидируют очаги возгораний и последствия атаки. На местах работают все экстренные службы.

Убийство детей под Кривым Рогом

Российские террористы нанесли целенаправленный ракетный удар по жилому дому в пригороде Кривого Рога. Вследствие атаки россияне убили троих детей и троих взрослых.

По информации властей, погибли шесть человек, среди них трое детей – девочка 6 лет и парни 11 и 17 лет. Восемь человек получили ранения. 84-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 49-летняя женщина, мальчики 6 и 15 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Аварийно-спасательная операция продолжается, идет раскопка руин. Местные власти предупреждают, что количество жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь.

По информации ГСЧС, вследствие ракетного удара полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Вспыхнули несколько пожаров, которые спасатели уже ликвидировали.

Под завалами могут находиться еще 5 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обстрел Николаевщины

В течение ночи и утром 30 июля враг совершил комбинированную атаку по Николаевщине с применением ударных БПЛА типа Shahed, «Молния» и БПЛА «Бандероль».

Во время воздушных атак силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена значительная часть вражеских воздушных целей. В то же время, зафиксированы отдельные попадания и падения обломков.

В Николаеве с утра под атакой была портовая инфраструктура. Повреждены складские помещения и крыша многоквартирного дома. Предварительно пострадавших нет.

В Баштанском районе в результате боевой работы и падения обломков типа в Баштанке повреждены два складских помещения. Также враг четырежды атаковал Снигиревскую громаду. Там повреждены три частных дома, автомобиль скорой помощи и административное здание, пострадавших нет.

Николаевский район враг пять раз атаковал FPV-дронами, а также дважды БПЛА типа «Молния». В результате атак в селе Дмитровка повреждены три частных дома. Кроме того, враг атаковал БПЛА «Бандероль» Степовскую громаду. В результате чего поврежден трактор, пострадавших нет.

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