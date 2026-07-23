Рубио одной фразой поставил Лаврова на место 23.07.2026, 15:33

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Фото: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Речь шла о поставках американского оружия в Украину.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах предостерег Вашингтон от «недопустимых» поставок оружия Украине.

Согласно заявлению российского Министерства иностранных дел, Лавров на встрече «подчеркнул, что продолжать поставки оружия киевскому режиму недопустимо».

Он также осудил «дестабилизирующую политику европейских стран, которые все еще стремятся нанести России «стратегическое поражение».

Как пишет The Guardian, позже на пресс-конференции после встречи с Лавровым журналисты задали Рубио вопрос о российском отчете по итогам его встречи с Лавровым, а также о возможности того, что США прекратят поставлять оружие Украине.

«Рубио не признал эти заявления и заявил, что в политике США никаких изменений не произошло», - отмечает The Guardian.

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