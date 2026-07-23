закрыть
23 июля 2026, четверг, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио одной фразой поставил Лаврова на место

  • 23.07.2026, 15:33
  • 2,122
Рубио одной фразой поставил Лаврова на место
Фото: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Речь шла о поставках американского оружия в Украину.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах предостерег Вашингтон от «недопустимых» поставок оружия Украине.

Согласно заявлению российского Министерства иностранных дел, Лавров на встрече «подчеркнул, что продолжать поставки оружия киевскому режиму недопустимо».

Он также осудил «дестабилизирующую политику европейских стран, которые все еще стремятся нанести России «стратегическое поражение».

Как пишет The Guardian, позже на пресс-конференции после встречи с Лавровым журналисты задали Рубио вопрос о российском отчете по итогам его встречи с Лавровым, а также о возможности того, что США прекратят поставлять оружие Украине.

«Рубио не признал эти заявления и заявил, что в политике США никаких изменений не произошло», - отмечает The Guardian.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич