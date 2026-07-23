«Это крайне неприятное для россиян назначение» 23.07.2026, 16:15

Александр Коваленко

Как новый главком Драпатый может изменить ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым Главнокомандующим ВСУ.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко прокомментировать назначение нового главкома ВСУ:

— Могу сказать, Михаил Драпатый — максимально компромиссная кандидатура. Это не означает, что все остальные были чем-то хуже, лучше и тому подобное. Нет. Однако у Михаила Драпатого есть особенность.

Он хорошо известен тем, что в 2014-ом году осуществил прорыв на Мариуполь, командуя небольшим подразделением, смог заложить основы для того, чтобы впоследствии город был освобожден от российской интервенции. Это именно его заслуга. Если говорить о нынешних заслугах, то с 2022-го года у генерала Драпатого в армии появилось прозвище «генерал-пожарный».

Его отправляют на самые сложные участки зоны боевых действий для того, чтобы он нейтрализовал угрозы, которые там возникают. Из последних примеров это, например, 2025-ый год, Добропольское направление. Российская 51-я общевойсковая армия пытается прорваться именно в направлении Доброполья. На тот момент именно Драпатого отправляют нейтрализовать угрозу. В результате не только нейтрализуется наступательная кампания, но и ряд российских подразделений оказывается в окружении. Они вынуждены отступать.

Эта операция стала для 51-ой общевойсковой армии настолько по ресурсу истощающей, что они до сих пор не могут от нее отойти, не могут возобновить наступательные операции. Потери были крайне велики.

Далее было Купянское направление. На нем Драпатый осуществлял операцию по локализации и изоляции Двуреченского плацдарма у россиян по правому берегу реки Оскол, а также очистки Купянска от инфильтрационных групп россиян. Тут стоит вспомнить, как в октябре 2025-го года сначала генерал Кузовлев, потом Герасимов, Белоусов, а в конце концов и Путин заявляли о том, что Купянск «находится под полным контролем российских войск».

Ну так и возникает вопрос: а где контроль? Это заслуга генерала Драпатого. Поэтому могу сказать так: человек достаточно адаптивный к любым ситуациям. Он прекрасно понимает оперативную обстановку. И для российских оккупационных войск такое назначение крайне и крайне неприятное. Александр Сырский все же человек старой консервативной школы, а вот Михаил Драпатый использует иногда совершенно неожиданные методы для реализации тех или иных задач.

— Как при нем могут измениться ВСУ?

— В первую очередь — это технологическая составляющая. У нас достаточно давно в войска вводятся высокие технологии для уничтожения противника. Но проблема заключается в том, что зачастую все это сопровождалось крайне глубокой общевойсковой бюрократией, обусловленной той системой, приверженцем которой был Александр Сырский. Не могу сказать, с одной стороны, что это плохо, но не могу сказать, что это в современной войне и хорошо. Все зависит от определенных ситуаций.

По этой причине, конечно же, будет крайне упрощен процесс получения украинскими войсками соответствующих средств высокотехнологичного порядка по уничтожению противника в ближней зоне, в средней зоне, а также в глубокой тыловой зоне. То есть мы можем говорить о большей дигитализации войска. Именно это вполне вероятно при новом главкоме ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com