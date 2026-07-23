Украина объявила войну «теневому флоту» России 23.07.2026, 16:56

Новая стратегия Киева уже оказывает заметное влияние.

Украина резко нарастила удары по российскому «теневому флоту», задействованному в экспорте нефти в обход западных санкций. По данным украинской стороны, только за последние двое суток беспилотники атаковали 13 судов в Азовском и Черном морях, а сама кампания получила название «Кинетические санкции», пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди, судам, работавшим в интересах России, было продемонстрировано, что их деятельность в регионе больше нельзя считать безопасной.

«Суда теневого флота были предупреждены огнем в течение 48 часов», — заявил Бровди, слова которого приводят украинские СМИ.

По данным украинского командования, с начала кампании беспилотники поразили уже 126 судов в Азовском море и еще 70 — в Черном. В публикации также отмечается, что Европейский союз усиливает давление на российскую логистику. По сообщениям СМИ, 20 июля европейские силы перехватили один из танкеров, относимых к теневому флоту.

«Каждый незаконный рейс помогает финансировать российскую военную машину. Мы подкрепляем санкции действиями на море», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Теневой флот» был создан после введения странами G7 потолка цен на российскую нефть. Для обхода ограничений используются старые танкеры, сложные схемы смены владельцев и флагов, отключение систем идентификации, а также перегрузка нефти с судна на судно.

Аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что новая стратегия Киева уже оказывает заметное влияние на рынок. По их оценке, атаки «существенно повысили стоимость страхования» судов, перевозящих российскую нефть, а сама кампания направлена на то, чтобы лишить Москву важного источника доходов для финансирования войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com