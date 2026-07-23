Задержан таксист Wildberries, ударивший белоруску по лицу
- 23.07.2026, 17:13
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Им оказался иностранец.
Сегодня стало известно, что минчанка Екатерина Кравченко, которая ехала в такси Wildberries вместе с подругой, вступила в конфликт с водителем такси. По её словам, в ходе ссоры таксист её ударил.
Сотрудники милиции оперативно установили личность водителя. Им оказался 30‑летний иностранный гражданин.
Сообщается, что сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, в том числе с учётом требований миграционного законодательства.