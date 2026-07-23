Россияне сбили свой же Су-57? 23.07.2026, 17:25

Новые подробности падения самолета в Подмосковье.

В российских Telegram-каналах появилась версия, что военный самолет, разбившийся в Подмосковье, могли сбить собственные силы ПВО — вопреки официальной версии Минобороны РФ о технической неисправности.

Об этом пишет «Агентство».

Один из российских военных блогеров намекнул, что стоит задать вопросы расчету ПВО «Барс-Москва» — подразделения, о создании которого власти РФ объявили в середине июня.

По официальной версии Минобороны, предварительной причиной падения стала техническая неисправность авиационной техники. Ведомство не назвало модель самолета, однако подконтрольный Кремлю «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что речь идет о Су-57 — российском истребителе пятого поколения, который Путин в июне называл «лучшим в мире».

По словам российского военного аналитика Кирилла Михайлова, в данном случае часть наблюдателей склоняется именно к версии о «дружественном огне».

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