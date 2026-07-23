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Количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с 1969 года

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  • 23.07.2026, 18:08
Количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с 1969 года
Иллюстративное фото: REUTERS/Andrew Kelly

Этот показатель значительно превзошел прогнозы экономистов.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с сентября 1969 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства труда, количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 18 июля, сократилось на 22 тыс., составив с учетом сезонных колебаний 187 тыс. Этот показатель значительно превзошел прогнозы экономистов, ожидавших роста до 212 тыс. Общее число граждан, продолжающих получать пособие более недели, также снизилось до шестинедельного минимума в 1,796 млн человек. При этом уровень безработицы в июне неожиданно опустился до минимальных за год 4,2%.

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