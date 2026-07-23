закрыть
23 июля 2026, четверг, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша создает сильнейшую армию в Европе

1
  • 23.07.2026, 18:26
Польша создает сильнейшую армию в Европе

Польская армия станет сильнейшей как по численности, так и по оперативным возможностям.

Сегодня Польша создает сильнейшую армию в Европе. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после подписания соглашения о финансировании проектов в рамках программы PERUN, передает радио RMF24.

«Польша создает вооруженные силы, которые к 2030 году станут самой сильной армией в Европе — она создает армию, которая дополняет и расширяет ее возможности», — сказал глава ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что польская армия станет сильнейшей как по численности, так и по оперативным возможностям. По его словам, сегодня без беспилотников невозможно обойтись. В связи с этим в республике каждый военный пройдет обучение по управлению дронами в соответствии со своими компетенциями, подчеркнул министр.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич