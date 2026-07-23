Польша создает сильнейшую армию в Европе1
- 23.07.2026, 18:26
Польская армия станет сильнейшей как по численности, так и по оперативным возможностям.
Сегодня Польша создает сильнейшую армию в Европе. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после подписания соглашения о финансировании проектов в рамках программы PERUN, передает радио RMF24.
«Польша создает вооруженные силы, которые к 2030 году станут самой сильной армией в Европе — она создает армию, которая дополняет и расширяет ее возможности», — сказал глава ведомства.
Косиняк-Камыш добавил, что польская армия станет сильнейшей как по численности, так и по оперативным возможностям. По его словам, сегодня без беспилотников невозможно обойтись. В связи с этим в республике каждый военный пройдет обучение по управлению дронами в соответствии со своими компетенциями, подчеркнул министр.