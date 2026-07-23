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Четвертый ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца

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  • 23.07.2026, 19:20
Четвертый ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца
Фото: Karwai Tang/WireImage

Причина смены фамилии указана как «личная».

Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен подала заявление на официальную смену фамилии, став уже четвертым ребенком бывших супругов, решившим отказаться от фамилии отца, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно судебным документам, 18-летняя Вивьен просит изменить имя на Вивьен Маршелин Джоли. Причина смены фамилии указана как «личная». Ранее аналогичные заявления подали Шайло, Захара и Мэддокс. При этом ходатайство Шайло уже было удовлетворено, а дела Захары и Мэддокса еще рассматриваются судом.

Источник, близкий к Анджелине Джоли, заявил, что актриса не стремится к дальнейшему конфликту с бывшим супругом. «Если бы люди знали всю правду, они проявили бы больше сочувствия к детям и уважали бы их решение», — утверждает собеседник издания. По его словам, тот факт, что дети не выносят семейные разногласия в публичное пространство, «лишь говорит об их порядочности».

Еще один источник добавил, что Джоли не испытывает злости и не пытается вести борьбу с бывшим мужем. «Энджи просто хочет, чтобы все смогли исцелиться», — говорят близкие к актрисе.

Со стороны Брэда Питта ситуацию ранее прокомментировали иначе. Источник, связанный с актером, назвал происходящее «печальным примером отчуждения детей от второго родителя».

Сами Анджелина Джоли и Брэд Питт публично не комментировали решения своих детей отказаться от фамилии Питт.

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