Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич продлил контракт с «Миланом» 23.07.2026, 19:53

Лука Модрич

Соглашение с 40-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года.

Хорватский полузащитник Лука Модрич подписал контракт с итальянским футбольным клубом «Милан». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. 40-летний футболист продолжит играть под 14-м номером. Он перешел в «Милан» летом 2025 года. В прошлом сезоне Лука Модрич провел за команду 37 матчей и забил два гола.

Ранее Лука Модрич выступал за хорватские «Динамо» из Загреба и «Интер» из Запрешича, боснийский «Зриньски» и английский «Тоттенхем». На протяжении 13 сезонов он представлял мадридский «Реал» и стал самым титулованным игроком в истории клуба. Вместе с командой полузащитник завоевал 28 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом страны и шесть раз выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Хорватии полузащитник взял серебро (2018) и бронзу (2022) чемпионатов мира. В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Тогда же он был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

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