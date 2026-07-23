закрыть
23 июля 2026, четверг, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ

1
  • 23.07.2026, 20:01
Reuters: США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Речь идет об атаках беспилотников по объектам на Ближнем Востоке.

Разведка США проверяет возможную причастность России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом расследования.

По их словам, американские спецслужбы выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов.

«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — заявили собеседники агентства.

Белый дом переадресовал запрос Reuters в ЦРУ, которое отказалось от комментариев. Представительство Ирана при ООН и власти Саудовской Аравии также не ответили на запросы агентства.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич