Reuters: США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ

Reuters: США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ1
- 23.07.2026, 20:01
Речь идет об атаках беспилотников по объектам на Ближнем Востоке.
Разведка США проверяет возможную причастность России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом расследования.
По их словам, американские спецслужбы выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов.
«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — заявили собеседники агентства.
Белый дом переадресовал запрос Reuters в ЦРУ, которое отказалось от комментариев. Представительство Ирана при ООН и власти Саудовской Аравии также не ответили на запросы агентства.