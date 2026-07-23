Reuters: США изучают роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ 1 23.07.2026, 20:01

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Речь идет об атаках беспилотников по объектам на Ближнем Востоке.

Разведка США проверяет возможную причастность России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом расследования.

По их словам, американские спецслужбы выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов.

«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — заявили собеседники агентства.

Белый дом переадресовал запрос Reuters в ЦРУ, которое отказалось от комментариев. Представительство Ирана при ООН и власти Саудовской Аравии также не ответили на запросы агентства.

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