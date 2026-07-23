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Беларусь предупредила Польшу о подготовке теракта

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  • 23.07.2026, 20:03
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Беларусь предупредила Польшу о подготовке теракта

Главной целью теракта якобы являются несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки.

На встрече в МИД Беларуси временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне была передана информация о подготовке теракта на польской территории. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Пребывающим в Польше лицом, осужденным в Республике Беларусь по целому ряду статей Уголовного кодекса, которое было недавно лишено польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране, готовится террористический акт», — говорится в сообщении.

Как заявили в МИДе, главной целью теракта являются несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство. Внешнеполитическое ведомство связало мотивы подготовки нападения с местью женщине, которая предпринимала «недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше».

По данным белорусской стороны, информация поступила в МИД от правоохранительных органов республики и была передана в рамках договоренностей о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

МИД Беларуси также отметил готовность передавать дополнительные сведения по этому вопросу по каналам взаимодействия между правоохранительными органами двух стран по мере их поступления.

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